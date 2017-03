Larsson: "Mientras haya suficientes puntos por jugar, seguiremos intentándolo"

Larsson durante el partido ante el Manchester City. | Foto: ww.safc.com

Uno de los más experimentados del Sunderland, Sebastian Larsson, confía en sus compañeros. Los Black Cats siguen hundidos en el descenso tras perder ante el Manchester City en el último partido de Premier League disputado. Sin embargo, el sueco espera mucho del equipo ante la situación en la que se encuentra basándose en lo que ocurrió en temporadas pasadas.

Los hombres de David Moyes no encuentran la fórmula para conseguir puntos. En lo que va de 2017, el Sunderland solo ha logrado cinco puntos: uno ante el Liverpool, otro ante Tottenham y una victoria contundente sobre el Crystal Palace. Pero no es suficiente para salir del descenso, aunque uno de sus hombres importantes, Sebastian Larsson, espera que haya un cambio en la temporada que impulse al equipo a salir de la zona baja y mantenerse en la Premier League.

Sus razones es lo pasado en las últimas temporadas. Ya han superado cuatro situaciones similares a las actuales y el jugador sueco espera repetir la salvación: “En la posición en la que estamos, ya hemos estado antes. Hemos estado en una situación similar con cuatro o cinco partidos para terminar. Por supuesto que no vamos a rendirnos, ¿por qué lo deberíamos hacer? Todo depende de recuperar algunos resultados de repente, las cosas cambian”.

El jugador sabe que no es un momento precisamente cómodo para un equipo de la primera categoría del fútbol inglés: “Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero por supuesto que vamos a seguir intentándolo y vamos a seguir creyendo en lo que vamos a hacer”. “Mientras haya suficientes partidos para conseguir suficientes puntos, eso es lo que tenemos que hacer”, aseguró el centrocampista.

Sus rivales más directos en la tabla son Middlesbrough y Hull City, ambos también en las posiciones de descenso. Pero hay hasta cuatro equipos más –Crystal Palace, Swansea City, Leicester City y Bounemouth- que están intentando alejarse a marchas forzadas de las plazas que mandan a Championship. De hecho, los últimos resultados en Premier League alejaron a estos cuatro clubes de las zonas más bajas quedando el Palace con 25 puntos y los otros tres igualados a 27.

Pero lo que hagan los demás equipos no es lo que realmente le importa al Sunderland. Los del Stadium of Light quieren depender de sí mismos gracias a los resultados de las próximas jornadas y si distraerse del objetivo principal: “Claro que sabemos qué tenemos que hacer, seríamos tonto de mi si dijera otra cosa. Y claro que me gustaría que los otros equipos no ganaran, pero durante una temporada esas cosas no van a pasar”.

Larsson, que ha pasado por otros años duros con el club, ha probado en su carne lo difícil que será revertir una situación como la actual en los Black Cats: “Sé aproximadamente lo que hace falta para conseguir los puntos necesarios para mantenernos en esta liga e independientemente de lo que otros equipos hagan, los puntos necesarios estarán en torno a los de años anteriores. Necesitamos alcanzar eso, mejorar para conseguir esos puntos y, si tenemos el nivel suficiente, estaremos bien. Si no, obviamente no estaremos bien”.