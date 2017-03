Arsenal - Bayern Münich: lo imposible no existe

Google Plus

Alexis intenta zafarse de los defensores del Bayern. FOTO: Getty Images

La esperanza es lo último que se pierde. Y si el fútbol ha ido aquiriendo la grandeza que ostenta a día de hoy es, en gran parte, gracias a las noches europeas, la dificultad que impica jugar fuera de casa como visitante, contra jugadores motivados y un público dispuesto a dejarse el alma y ser el jugador número 12.

Todos estos factores estarán presentes hoy en el Emirates Stadium. Pese a las bajas de Özil y Cazorla, el Arsenal tiene argumentos suficientes para, como mínimo, hacer que el Bayern sufra en su visita a Inglaterra. La efusividad que caracteriza a los ingleses en los partidos como local, hará del estadio "gunner" una olla a presión donde un mínimo resquicio de los alemanes podría reventar la eliminatoria. Si a esa efusividad le sumamos la calidad individual de futbolistas como Giroud, Walcott, Iwobi o Alexis Sánchez, la estrella de este Arsenal, nos damos cuenta de que el Arsenal sí será capaz de disputarle el partido a su rival.

Özil será baja por enfermedad

El mediapunta alemán se perderá el choque debido a un proceso gripal. Su técnico, Arsene Wenger dijo que el futbolista de 28 años no estaría disponible, seguramente, hasta el partido frente al Lincoln City del sábado, correspondiente a los cuartos de final de la FA Cup.

Además de Özil, Wenger debe decidir si saca a Alexis Sánchez de inicio, ya que el chileno fue suplente frente al Liverpool en el último partido de liga. El extremo es el máximo goleador del equipo con 20 goles. Por su parte, el capitán Mertesacker podría volver al equipo después de una lesión de rodilla sufrida el pasado verano. El alemán ha manifestado estar preparado tanto él como el equipo para afrontar el reto que tienen por delante.

El Bayern de Münich no podrá contar ni con Jerome Boateng, lesionado desde noviembre en la espalda, ni con Phillip Lahm, sancionado. Tanto Renato Sanches como Douglas Costa que recientemente habían tenido problemas podrán ser alineados por Carlo Ancellotti, técnico del equipo muniqués.

El Arsenal, contra la historia

Ningún equipo ha conseguido remontar una eliminatoria después de perder en la ida por cuatro o más goles. Además, en las últimas ediciones de la Uefa Champions League, ambos equipos se han enfrentadoe en múltiples ocasiones con el mismo resultado: Bayern victorioso. Cuatro de las últimas seis derrotas del Arsenal en el Emirates han llegado en octavos de final, y dos de ellas fueron contra el conjunto alemán. A favor del Arsenal, cabe destacar que los bávaros tan solo han ganado uno de los últimos seis encuentros europeos como visitante, perdiendo tres de ellos y empatando los otros dos.

Wenger niega una discusión con Alexis

El francés ha desmentido las informaciones que hablaban sobre una discusión entre la estrella del equipo y el técnico: “No ha pasado nada con Alexis. En absoluto. Expliqué después del partido ante el Liverpool que me decidí por una opción más directa en el juego. Eso fue lo que pasó. Esa fue la única razón de mi decisión”. Además, ha querido atizar a los medios por la difusión de información que realizan después de las derrotas de los "gunners": “Es completamente falso. Entiendo que tengáis que llenar los periódicos, y eso hay que respetarlo. Cuando no se ganan los partidos no siempre las historias son reales y tenemos que aceptarlo”.

Arbitrará Anastasios Sidiropoulos

Nacido en Grecia, arbitra en la Superliga Griega y a sus 37 años es árbitro FIFA desde el 2011. En la temporada 2013-2014 ya fue árbitro en una edición de la Champions League. En sus últimos diez partidos ha mostrado un total de: 40 tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas.

Posibles alineaciones

Estos son los 22 hombres que, probablemente, salgan de inicio a luchar por el pase a cuartos de final de la Champions League: