Pep Guardiola: "La brecha con el líder es muy grande"

Guardiola hoy en sala de prensa. Foto: @ManCity.

El mánager del Manchester City daba la cara ante los medios de comunicación dado a que el equipo se enfrenta mañana ante el Stoke City.

Los locales intentarán asaltar la segunda posición del Tottenham ante un rival que ha perdido cinco de sus últimos seis partidos fuera de casa.

A ello también hay que sumar que el Stoke City ha permitido que el Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham le anoten 17 goles.

Foto: @ManCity.

Aunque no será sencillo porque el Manchester City va a disputar tres partidos en una semana así que puede que haya novedades como el regreso de Kevin De Bruyne al once inicial junto con Nicolás Otamendi para darle un merecido descanso a Yaya Toure o David Silva.

Una vez comenzaba su rueda de presa el técnico español era preguntado por la intención de fichajes para la próxima temporada a lo que él contestaba: "Ahora mismo me gusta trabajar con los jugadores que tengo aunque en ocasiones algunas situaciones no me lo permiten". Y añadía que el club estaba poniendo mucho esfuerzo en el trabajo de la academia: "El club trabaja muy duro para sacar jugadores de la academia para los futuros años".

En Inglaterra le dan mucha importancia a que en los clubes haya muchos jugadores de origen inglés y Guardiola ha tenido unas palabras sobre ello: "Me encantaría tener más jugadores ingleses porque sé la importancia que tiene aquí. Pero aveces no se puede porque son muy caros".

De seguido era preguntado sobre si aún cree en las posibilidades de ganar el título. Y al mánager del Manchester City no le ha hecho mucha gracia. "Ahora mismo la distancia con el líder es mucha y todo pasa por el partido de mañana". Y comentaba que no quería pensar en puntos sino en partidos: "Debemos pensar en los partidos más que en los puntos. Tenemos aún un partido por jugar con el Manchester United. Pero debemos estar concentrados en mañana y nada más".

Foto: @ManCity.

A continuación comentaba que Vicent Kompany había vuelto a entrenar con el club: "Ha regresado con el equipo y ya está entrenando con regularidad así que puede estar disponible para mañana". Y afirmaba que ahora mismo no tenían ningún jugador ni con molestias ni con lesión: "Tenemos suerte dado a que solo están cansados. Ninguno de los disponibles tiene molestias o una posible lesión".

Luego un compañero de la prensa internacional le preguntaba por Leroy Sané dado a que el joven alemán está a un nivel excepcional: "Sané está jugando muy bien últimamente pero tenemos un problema no consigue trabajar así el total del partido. Sino que en algún momento del encuentro desconecta. Pero es algo que no me preocupa". Y añadía: "Trabajamos pensando en el día de mañana y no en algo inmediato. La prensa os pensáis que el talento se hace presente en toda su carrera deportiva en cuestión de segundos pero no es así".

Y finalizaba felicitando a su cuerpo técnico por el trabajo que hacen con los jóvenes: "Rez y John los ayudan mucho. Hacen un gran trabajo diario".

Foto: @ManCity.

El técnico de Sampedor pensaba que la rueda de prensa iba a finalizar de forma tranquila pero un periodista le volvía a insistir sobre el título de liga. Ya que le preguntaban si tenía presión. Y el español contestaba enfadado que: "¿Quieres saber lo qué es la presión? Pues siéntate aquí. Está claro que preferiría estar en la situación del Chelsea pero no me quejo. Últimamente estamos jugando mejor y me alegro de ello. Y añadía que: "Estamos entrenando más y mejor y por ello jugamos más cómodos. Y a ello también tenemos que sumar que los jugadores se están adaptando y poco a poco vamos a ir a mejor".

Llegaba el fin de su comparecencia afirmando que Gabriel Jesus va por el buen camino: "Lo veo todos los días y no lo reconozco de lo bien que va. Hoy mismo he visto a su madre porque vivimos en el mismo edificio". Después se despedía de los medios y abandonaba la sala de prensa.