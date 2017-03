Goleada teutona y aviso a Europa

Google Plus

El invierno le ha venido de perlas al Bayern y ha activado su modo rodillo también en Champions. El equipo de Carlo Ancelotti ha declarado su candidatura al máximo título continental con una exhibición de ambición y pegada en el Emirates Stadium donde endosó al Arsenal el mismo resultado que en el partido de ida para humillar al equipo londinense. Los de Arsène Wenger hicieron una buena primera parte y pudieron acercarse a la remontada, pero en la segunda parte no aguantaron ante el empuje de los alemanes y el equipo terminó haciendo el ridículo en los minutos finales encajando cinco goles en 45 minutos. La figura del técnico alsaciano está más que tocada y esta posible despedida de la Champions League no es la más deseable para un técnico que marcó época en su momento y que ahora deja una imagen deplorable temporada tras temporada.

Walcott, líder del intento de remontada

El partido comenzó con una protesta de los aficionados alemanes con respecto al precio de las entradas lanzando papel higiénico al campo y haciendo que tuviera que pararse el partido en el primer minuto. En lo deportivo, era el Bayern el que empezaba presionando alto a pesar del abultado resultado de la ida en busca de impedir que el Arsenal saliera con el balón limpiamente. El equipo de Ancelotti además buscaba protegerse con el balón cuando tenía la posesión y la movía de un lado al otro de la cancha tratando de buscar espacios en la defensa local. Robben empezaba a asomar por su banda y en dos ocasiones consecutivas consiguió pisar el área, aunque Monreal reaccionó bien e impidió que lanzase su tradicional diagonal. El equipo de Wenger, a pesar de la necesidad de anotar goles si quería meterse en la eliminatoria, no conseguía ver a Manuel Neuer, lo único que había logrado a los diez minutos fue un fuera de juego de Alexis.

Theo Walcott dio el primer paso para la remontada, aunque finalmente cayese en saco roto | Foto: Arsenal

A partir de entonces fue creando más peligro y estuvo a punto de llegarle a Theo Walcott un gran balón en profundidad pero el portero alemán salió muy expeditivo para despejar. Poco después Olivier Giroud pudo abrir el marcador con un buen remate de cabeza pero el palo evitó que el tanto subiera. Los Gunners se iban metiendo en el encuentro hasta hacerse con el dominio, solo faltaba que Alexis entrase más en el partido para que sus intereses pudieran estar más cerca de cumplirse. Pero el que realmente estaba eléctrico en este encuentro estaba siendo Theo Walcott. Aprovechó un error del Bayern en un saque de banda para combinar con Giroud y plantarse delante de Neuer definiendo de manera perfecta fusilando las mallas del guardameta alemán y adelantando a su equipo. El camino era largo, pero el equipo de Wenger dio el primer paso en los primeros 20 minutos no solo con el gol, sino también con actitud.

El Bayern no quería dejarle ni un resquicio de posibilidad de meterse en el partido al Arsenal y volvió a coger el timón del partido. Los de Ancelotti liderados por Thiago y Arturo Vidal volcaban la posesión a la zona de la medular para tratar de encontrar a los dos hombres de la banda. Aún así Ospina no tenía que trabajar demasiado y el Arsenal conseguía salir a la contra con muchos hombres, lo que ponía más peligro en el campo de los teutones. Una buena jugada individual de Oxlade-Chamberlain sirvió para poner un buen balón dentro del área para Walcott que se vio encimado y arrollado por Xabi Alonso, pero el colegiado no dictó penalti. De nuevo el hombre más activo del encuentro volvió a encontrarse en la siguiente jugada en la misma posición que en el primer gol pero en esta ocasión el balón se fue fuera. Seguía insistiendo el equipo de Wenger y un balón en largo cazado por Ramsey para ponérsela a Giroud volvió a perturbar a Neuer con un disparo lejano del francés.

Arjen Robben realizó un partido muy completo que además mejoró con el gol | Foto: Bayern Munich

Los alemanes no se iban a achicar y Lewandowski consiguió presentarse en el área solo pero no conectó bien la volea y el disparo se fue fuera. El que más aparecía de los visitantes seguía siendo Robben y por la banda derecha trataba en cada ataque hacer daño a la defensa Gunner. Alexis Sánchez lo intentó antes del descanso de falta directa pero su disparo fue franco para Neuer. El equipo de Arsène Wenger puso en el campo todo lo que tenía en su mano para tratar de remontar, pero por el momento solo había conseguido un gol que dejaba la épica muy lejos de poder hacerse realidad.

El Bayern declara su candidatura a la Champions

El Arsenal comenzaría la segunda parte dando continuidad al buen rendimiento de la primera. Aaron Ramsey conectaría un gran centro que a punto estuvo de convertir Giroud. El francés perdonaba ante Neuer en un gol que podría haber sido completamente neurálgico con 45 minutos aún por jugarse. El Bayern traba de dormir el encuentro y quitarle ritmo y volvía a las largas posesiones moviendo el balón de lado a lado y terminando jugadas, aunque Ospina seguía sin lucirse. Pero un error defensivo del equipo londinense fue aprovechado por Lewandowski que, directo hacia el portero colombiano, fue derribado por Koscielny provocando el penalti y la tarjeta roja para el central francés. El mismo delantero polaco se encargó de convertirlo y dejar la eliminatoria decidida. Los Gunners perdonaron minutos antes y en tan solo unos minutos el equipo alemán daba la eliminatoria por sentenciada.

David Ospina intentó impedir la goleada y realizó un par de buenas paradas, pero no pudo hacer nada con los goles | Foto: Arsenal

El gol y la expulsión fueron un punto de inflexión en el partido. El Bayern pasó a controlar aún más el encuentro, aunque los londinenses tampoco renunciaron a disputar ya el encuentro y buscaban sobre todo a un Oxlade-Chamberlain que, junto al mencionado anteriormente Walcott, fueron los mejores de los Gunners. Javi Martínez estuvo a punto de poner el segundo del Bayern en el marcador tras un lío en el área, pero su remate de cabeza se fue por encima de la portería de Ospina. En la siguiente ocasión los teutones volvieron a empujar por medio del autor del gol y solo una gran intervención del portero del Arsenal impidió que ampliasen la ventaja. Pero el partido se estaba poniendo totalmente para el cuadro de Ancelotti y un error en la salida del Arsenal acabó con un robo de Arjen Robben que se plantó solo delante del guardameta sudamericano para batirle por la derecha. El holandés se retiraría del campo para darle el relevo a Douglas Costa.

El segundo del Bayern acabó con las fuerzas de los Gunners y el partido estaba completamente controlado por los visitantes. Wenger realizó un triple cambio dando entrada a Coquelin, Özil y Lucas Pérez dando descanso a Giroud, Ramsey y Alexis Sánchez. El dominio del equipo de Carlo Ancelotti seguía convirtiéndose en ocasiones claras y un centro lateral hacia Lewandowski fue rematado al palo por el polaco en una gran ocasión para seguir haciendo sangre en un Arsenal que parecía derrotado. El propio Lewandowski en la siguiente jugada tuvo otra oportunidad para incrementar su cuenta goleadora plantándose solo frente a Ospina, pero el portero estuvo rápido y reaccionó antes de que el delantero del Bayern pudiera empalar. No iba a poder soportar más asedio y una jugada individual a la contra de Douglas Costa iba a acabar con el tercero tras un gran disparo ajustado a su palo derecho.

El penalti y la expulsión de Koscielny fue el punto de inflexión del partido | Foto: Arsenal

El Bayern no dejó de pisar el freno y siguió presionando arriba. A través de esta presión consiguió otro robo que dejaba solo delante de Ospina a Arturo Vidal en esta ocasión para batir por encima al portero Gunner. El festival goleador seguiría con el segundo del encuentro de Vidal tras un gran pase de Renato Augusto, que había entrado al campo minutos antes junto a Joshua Kimmich, para Douglas Costa y este se la puso a placer para el chileno. Los alemanes humillaron al equipo de Arsène Wenger con un parcial de 2-10 en la eliminatoria que deja la imagen del entrenador alsaciano más que tocada. Toda la buena imagen que dejó el equipo en la primera parte, fue echada a tierra en la segunda donde el Bayern fue mejor y quiso demostrarlo en el marcador con una ambición que le llevó a golear para firmar el pase a los cuartos de final.