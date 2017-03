Zola: "Estoy avergonzado. No hay excusa, esto no es aceptable"

Zola durante un encuentro esta temporada. Foto: Birmingham City

Los nuevos dueños del Birmingham City tomaron una decisión muy arriesgada hace unos meses al despedir a Gary Rowett y contratar a Gianfanco Zola en su lugar.

El conocidísimo ex delantero italiano era la cara para llevar a los del norte a la Premier League, pues Rowett les dejó en los puestos de play-offs, y sin embargo en estos momentos se encuentran con 43 puntos, ocho por encima del descenso a League One. Nadie duda ya que la decisión fue errónea y con dos victorias en los últimos 17 partidos, el legendario ariete se encuentra al borde del despido.

El Birmingham ha ganado dos encuentros bajo la dirección de Zola en cuatro meses El último en aprovecharse de la delicada situación del histórico club de Birmingham ha sido el Wigan Athletic, que consigue tomar un poco de aire tras cuatro partidos sin conocer la victoria aunque sigue hundido en los puestos de descenso, y el solitario tanto de Dan Burn deja a Zola en una situación complicada, como él mismo reconoció tras el encuentro. "Estoy muy enfadado y decepcionado. No es como si estuviera disfrutando esta situación y lo que hago. Entiendo por completo a los aficionados que quieran un cambio porque de momento no he cumplido lo que prometí a mi llegada, y siento lástima por ellos. Tengo que analizar la situación y ver en qué estamos fallando, porque soy responsable de esta mala situación", explicó el técnico de los Blues.

Burns, autor del tanto ante el Birmingham. Foto: Reuters

"Nuestra actuación en el día de hoy no ha sido aceptable. Hace tres días conseguimos un buen partido y hoy hacemos esto ante el Wigan. No hay excusas, ni para mí ni para el club. Nadie se merece esto y desde luego que no debimos sacar nada positivo de este partido. Me da auténtica vergüenza solamente hablar ante los medios de este partido de hoy", dijo el preparador ante los medios.

"Me da vergüenza hablar del partido de hoy" "No quiero evitar responsabilidad alguna, pero es obio que esto no es lo que queremos ni aquello para lo que entrenamos. Si seguimos jugando como ante el Wigan hoy, con total seguridad nos veremos absorbidos a la lucha por evitar el descenso a League One", analizó con dureza.

"Es muy molesto porque en toda mi carrera he visto algo parecido a esto, y estoy empezando a enfadarme mucho. Tengo mucho mal humor dentro de mí y ya es duro y molesto, así que algo tiene que cambiar. Me siento enfadado, triste y decepcionado porque los jugadores no rindieron como se esperaba de ellos. Soy responsable y tengo que conseguir darle la vuelta a las cosas", dijo muy molesto Gianfranco Zola ante las cámaras.