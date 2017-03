Berahino: "Ya hemos demostrado que podemos competir ante el City"

Google Plus

Berahino en un encuentro con el Stoke City. Foto: Stoke City

El Stoke City viaja en plena noche de Champions League al Etihad Stadium para enfrentarse al Manchester City en un duelo vital para los locales si quieren seguir la persecución sobre el Chelsea.

Tras conseguir una importante victoria el pasado fin de semana ante el Middlesbrough, los de Mark Hughes confían en poder sacar algo positivo de Manchester como ya hicieran hace dos temporadas, aunque Saido Berahino, uno de los protagonistas de los Potters, sabe que será complicado. "Son un equipo de primer nivel y sabemos que va a ser una noche muy dura, pero vamos con la confianza del buen resultado obtenido hace unos días. Sabemos que decepcionamos ante el Tottenham Hotspur pero hemos disfrutado de unos días en Dubai trabajando mucho tácticamente y sabemos que es importante mostrar una reacción inmediata", explicó el delantero de 24 años.

"Tenemos ganas de competir contra ellos" "Hemos trabajado muy duro para asegurarnos que vamos al partido bien preparados este miércoles, y sobre todo que entremos al terreno de juego con la mentalidad adecuada para ganar. Va a ser muy duro, por supuesto, pero tenemos muchas ganas de competir contra ellos", dijo el internacional sub-21 inglés.

Berahino en un encuentro con el Stoke este curso. Foto: Stoke City

La línea a seguir es sin duda la del 2014 cundo consiguieron una victoria por la mínima a domicilio, y Berahino asegura que sus compañeros tienen el recuerdo aún fresco en la memoria: "El equipo ya demostró en el pasado que podemos competir con equipos como el Manchester City, donde de hecho ganamos hace un par de temporadas. Esto nos da fé en que podemos repetirlo el miércoles por la noche, tan solo tenemos que salir llenos de confianza y tratar de producir la mejor versión de nuestro fútbol".

"Nunca he estado en una plantilla con tanta calidad. Trabajar aquí es excitante" Por último habló ante la página web oficial del club sobre su nueva vida en el Brittania Stadium, donde aseguró estar muy contento con la calidad de la plantilla. "Sinceramente, es muy excitante y emocionante estar aquí. La calidad que se ve en los entrenamientos es impresionante. Nunca había estado en una plantilla con tanta calidad y con tanta preparación en los puestos de ataque, así que poder trabajar con todos estos jugadores es un auténtico lujo", analizó.

"Me gusta poner el balón en el fondo de la red y creo que aquí tendré muchas oportunidades de hacerlo debido a la gran calidad de la plantilla. Es algo que realmente me emociona y me da una razón para ir con ganas a cada entrenamiento, donde siempre voy con una sonrisa en la cara. Realmente estoy disfrutando mi tiempo en el Stoke City", dijo el prometedor delantero centro.