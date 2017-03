El Brighton ficha a Vegard Forren

Forren en la firma de su contrato. Foto: Brighton

El Brighton and Hove Albion encara la recta final de la temporada con la ilusión de que a la cuarta vaya la vencida y poder conseguir el tan ansiado primer ascenso de la historia a la Premier League.

El club se encuentra situado cómodamente en la segunda posición y salvo catástrofe, evitará los play-offs de ascenso consiguiendo el ascenso directo. Sin embargo esta semana Chris Hughton sufrió un susto que puede poner en peligro las opciones de los Seagulls con la lesión de su central titular, Shane Duffy. El conjunto del sur de Inglaterra se presentó ante el Rotherham United plagado de bajas en la zaga, y aunque Hughton afirmó confiar en su plantilla, ha decidido moverse rápido en el mercado para apuntalar el centro de la defensa.

El elegido ha sido Vegard Forren, central internacional noruego que terminó contrato con el Molde y decidió esperar a dar el salto a una liga más importante y firma al menos hasta final de temporada. Forren ya pasó por Inglaterra, pues en enero de 2013 fichó por el Southampton, aunque en sus seis meses en el otro equipo (con permiso del Bournemouth) más importante del sur, no consiguió debutar con el primer equipo.

Forren pasó por el Southampton en 2013 aunque no llegó a debutar El nuevo futbolista de los Seagulls llega con 300 partidos disputados con la camiseta del Molde, club con el que ganó tres ligas y dos copas, además de servirle para ser internacional absoluto en 33 ocasiones.

Forren posando con la bufanda de su nuevo equipo. Foto: Brighton

"He estado mucho tiempo esperando esta oportunidad porque la última vez no funcionó como esperaba. Realmente quería que algo así pasase y deseaba poder volver a Inglaterra para luchar por el ascenso a la Premier League. Esto me motiva mucho y con un poco de suerte puedo mostrar que soy un buen jugador, capaz de ayudar al equipo", expresó el nuevo futbolista del Brighton.

"Soy una persona que ama ganar, necesito ganar, así que venir a un club tan grande como este es perfecto y me da la oportunidad de trasladar aquí esa mentalidad. Tengo experiencia y entiendo lo que significa triunfar, porque he ganado en tres ocasiones la liga de Noruega, he disputado Europa League y soy internacional absoluto", explicó sus credenciales. "Con un poco de suerte podremos conseguir el ascenso este año, porque ya he visto que este es un club grande que quiere ganar siempre".

"Fue una decisión sencilla. Llevo dos meses buscando un buen club y el Brighton es perfecto" "Cuando escuché rumores hace un par de meses no sabía si creérmelo, porque se oye de todo siempre en el mundo del fútbol. El día que me llamaron se acabaron las dudas, porque llevo meses buscando un buen equipo y el Brighton es perfecto para mí. Estoy en buena forma y listo para comenzar a trabajar, así que este mismo viernes querría empezar. Tengo muchas ganas de comenzar a entrenar con mis nuevos compañeros y con un poco de suerte podré formar parte del equipo", dijo el nuevo Seagull.



Forren en un encuentro con el Molde. Foto: Getty Images

Chris Hughton también analizó tras la victoria ante el Rotherham United su nuevo fichaje, y declaró estar muy contento al poder ampliar el número de opciones con las que contar en defensa. "Vegard es un jugador que el club ha seguido hace ya algún tiempo, y con las bajas de Shane Duffy y Connor Goldson, creíamos que era importante aprovechar esta oportunidad y ampliar nuestras opciones en defensa", declaró.

"Vegard ha jugado la mayoría de su carrera en el Molde, uno de los clubes más importantes de Noruega y tiene un excelente pedigrí, además de haber disputado Champions League, Europa League y haber sido internacional en 33 ocasiones con su país", dijo emocionado sobre la reciente incorporación.