Wenger: “Este club está en una gran forma, solo es un momento difícil”

Arsène Wenger durante el partido | Fotografía: Arsenal

Pocas veces los dos encuentros que forman una eliminatoria se han parecido tanto. Sin embargo, en este caso, los partidos entre Arsenal y Bayern Munich de los octavos de final de la UEFA Champions League han sido, prácticamente, calcados. Mismo marcador, mismo protagonista y, lo que es más frustrante de cara al cuadro Gunner, mismo vencedor. Con un global de 10-2 para los de Carlo Ancelotti, la máxima competición europea ha dejado muy tocado a un equipo a la deriva desde hace ya más de un mes. La solución parece complicada de encontrar, más aún en este tipo de situaciones en las que nada sale. Si la salida de Wenger sería el retorno a una posición básica desde la que avanzar de nuevo puede no ser la cuestión principal que se instaure en un Emirates Stadium que volvió a salir decepcionado tras un partido en el que su equipo se medía a uno de los referentes del Viejo Continente.

Lo que sí puede ayudar al cambio es la autocrítica, algo que parece faltarle a un entrenador más pendiente de no desvelar nada sobre su futuro en las ruedas de prensa que de encauzar el rumbo de su vestuario. Resulta, cuanto menos sorprendente, que el francés ensalce el hecho de haber competido con los bávaros después de recibir dos 5-1 en los encuentros de esta eliminatoria. Por otro lado, el árbitro fue el foco de su ira a pesar de que lo abultado del marcador resta importancia a cualquier decisión errónea del que viste de forma diferente. Focalizado en esos dos temas, Wenger volvió a pasar por alto su continuidad y las claves que dejaron al equipo vendido frente a uno de los aspirantes al título.

“Podemos competir con el Bayern Munich y lo hemos demostrado esta noche durante la primera parte. Creo que la segunda mitad fue muy difícil para nosotros. El Bayern es un buen equipo y en Alemania hacen lo que quieren, algo que no podemos hacer en Inglaterra. Nadie puede competir con ellos, compran a los jugadores que quieren y son únicos en el mercado. Eso no sucede en Inglaterra”, añadió un Wenger enfuscado en buscar terceras partes a las que encomendar parte del peso de la derrota. Ante una de las preguntas más claras y directas de uno de los periodistas, la que tenía que ver con el cambio que debería producirse en el club, el francés contestó: “¿Qué debe cambiar en este club? ¿Qué quieres decir con eso? Creo que este equipo está en gran forma, pero solo pasa por una situación muy difícil en este momento”.

Precisamente, ese momento puede venir dado por la incógnita de su futuro, aunque él tiene claro que “no hay nada de incertidumbre”, apostando directamente porque “las decisiones del árbitro fueron las que mataron el partido”. Aunque es cierto que hay ciertas jugadas polémicas que podrían haber dejado un marcador algo diferente, no es menos verdad que la superioridad de los alemanes estuvo fuera de toda duda. Sin embargo, lejos de reconocer el nivel mostrado por su equipo, el técnico Gunner siguió arremetiendo contra el colegiado: “El árbitro fue muy favorable para el Bayern esta noche. En ese momento de partido no solo no era penalti, sino que Lewandowski estaba en fuera de juego. Además, nos mostró una tarjeta roja que mató el encuentro por completo. En general, hay que decir que el Bayern es un gran equipo, pero esta noche tienen que dar gracias a las decisiones del árbitro”.

La expulsión de Koscielny, tal y como sucediera en el Allianz Arena aunque en aquella ocasión por la lesión del central alemán, volvió a dejar sin un líder de referencia a un vestuario que, además de venirse abajo, se encontró con uno menos sobre un terreno de juego que se le hizo demasiado grande. Ante la gran incógnita de saber qué es lo mejor y lo peor en este tipo de situaciones, Arsène Wenger dice que se decidió por arriesgar en busca de más goles porque lo contrario hubiera provocado “que la gente se preguntara ¿por qué no tratan de marcar más?”.

Así pues, el francés se centra ya en el partido de cuartos de final de FA Cup que medirá al Arsenal y al Lincoln City el próximo sábado, 11 de marzo a partir de las 18:30 horas. Además de pasar a la siguiente ronda, algo que se convierte en obligatorio tras esta racha de encuentros perdidos, la imagen dada por el equipo se va a mirar más que nunca, pues es evidente que los jugadores del Arsenal están lejos de su mejor versión.