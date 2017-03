Bellerín: “Todo el equipo está apoyando al entrenador”

Bellerín y Mustafi muestran su decepción | Fotografía: Arsenal

Poca opción tuvo el Arsenal frente al Bayern Munich en una eliminatoria europea que ya venía muy decantada hacia el lado bávaro tras el 5-1 del encuentro de ida. Idéntico resultado, de nuevo favorable a los de Carlo Ancelotti, se dio en el Emirates Stadium, un campo abarrotado por unos aficionados que, una vez más, vuelven a sufrir una decepción por parte de su equipo. Héctor Bellerín, uno de los mejores de la temporada del Arsenal a pesar de que no está a su mejor nivel, fue el encargado de dar la cara tras la abultada derrota para repasar qué cosas fueron las que fallaron y hablar sobre la continuidad de un entrenador que, más criticado que nunca, parece contar con el apoyo del vestuario.

"Las decisiones del árbitro, en las que no quiero entrar, hicieron que las cosas no salieran bien"

Comenzando por la valoración del encuentro, el lateral derecho español desveló que el vestuario estaba “dolido” porque “el equipo lo ha dado todo, especialmente en la primera mitad”. “Nunca nos dimos por vencidos y sabíamos que iba a ser muy difícil, pero el equipo fue a por ello desde el primer minuto. Tras el penalti, todo se puso cuesta abajo”. Al igual que hacía su entrenador en la sala de prensa, arremetió contra un colegiado que dejó algunas decisiones polémicas sobre el césped: “Es complicado en estas situaciones. En treinta minutos tienes que marcar seis goles si quieres remontar, y es difícil para todo el mundo saltar al campo e ir a por ello. Hay que intentar marcar pero no encajar. El orgullo es lo que no se debe perder, pero las decisiones del árbitro, en las que no quiero entrar, hicieron que las cosas no salieran bien”.

En cuanto a la continuidad de su técnico, reconoce que “todo el equipo está apoyando al entrenador”, pues “ha sido el que ha hecho todo este trabajo”. Cree, además, que los altibajos en el fútbol son normales, por lo que ahora están pasando por un mal momento del que deben salir “con la ayuda de todos”. “Tenemos que olvidar esta noche y centrarnos en el próximo partido que es de una competición que al club, por lo general, se le da bien. Tenemos que ir a por ello y tratar de terminar bien la temporada”, argumentó un jugador que, a título personal, desea la continuidad de Arsène Wenger: “Es especial para mí. Fue el que me dio la oportunidad desde el primer día. Ha tenido un papel muy importante en el jugador que soy y hay un montón de compañeros en el vestuario que están en la misma situación que yo”.