Mourinho: ''Me parece difícil creer que vayamos a jugar en esa cancha''

Foto: Manchester United

El pasado martes por la noche, el Manchester United aterrizó en Rusia para enfrentarse al Rostov en la ida de los octavos de final de la Europa League. El cuadro británico parte como gran favorito para llevarse la eliminatoria pero los rusos prometen dar guerra ante su afición e intentar sacar ventaja de un tema en particular: el terreno de juego.

El césped del Olimp-2 se encuentra en un estado terrible para el choque, cuyas condiciones dificultarán el juego y trascurso del partido. José Mourinho está preocupado por este aspecto y teme que afecte de una manera crucial en el balance de la serie.

"Aún me resulta difícil de creer que vayamos a jugar mañana", les dijo el técnico a los periodistas "Sé que tenemos que hacerlo, pero me parece difícil de creer que vayamos a jugar en esa cancha, si es que así se le puede llamar".

El técnico portugués ha intentado encontrar alguna solución como el traslado del partido a otro estadio o modificar la fecha si la UEFA lo veía necesario. Estas opciones han sido desestimadas y el partido tendrá lugar en el Olimp-2 sea cual sea el estado del terreno de juego.

"No he tenido contacto con nadie, hasta ahora. Simplemente tuvo un rápido intercambio de palabras con un señor de la UEFA mientras inspeccionaba la cancha. Cuando le expresé mis inquietudes, el señor me dijo que los jugadores estaban asegurados... que si algo sucede, no hay problema", expresó Mourinho ante la posibilidad de que algún futbolista salga lesionado del partido.

Del mismo modo, el entrenador de los Red Devils fue preguntado por el once inicial que tenía en mente, a lo que el luso aclaró que de momento no sabía que alineación titular poner ante el Rostov. "Para ser sincero, no sé con qué equipo jugar. No sé cuál será mi alineación, no sé si Mkhitaryan va a jugar. Tengo mucho que reflexionar, porque esperaba un terreno en mejores condiciones''.

Respecto al equipo, solo dejó declaraciones sobre que Ibrahimovic sí jugará, después de la sanción de tres partidos que afronta en la Premier League.