Fellaini no está preparado para ir a China

Getty Images

El jugador de 29 años, Marouane Fellaini, quien llegó al club de Manchester por 27 millones y medio de libras en el verano del 2013, declara que irse a China puede suponer el final de su carrera y, por lo tanto, no sopesa la idea de irse al país asiático, por lo menos en el momento. El jugador no ha gustado a la afición en muchas ocasiones y no ha tenido una regularidad en el equipo, en cambio sí ha contado con la confianza del técnico del Manchester United, José Mourinho.

"Irme a China significaría el final de mi carrera en la selección. Todavía no es mi momento"

El internacional belga estuvo involucrado en el mercado de invierno al equipo de Fabio Cannavaro, el Tianjin Quanjian, pero finalmente no hubo un acuerdo entre el club y el jugador y el movimiento no se llevó a cabo. Y Fellaini insiste en que todavía no es tiempo para irse al Oeste del planeta: "Ya lo veremos pero esto no es una prioridad", contó el jugador a Sport/Foot Magazine. "Voy a ser sincero. El día que me vaya a China se acabará para mí la selección y cuando pasé yo llamaré personalmente para decírselo al entrenador", continuó.

"Mourinho me ha defendido, me ha protegido. Nunca lo olvidaré lo que ha hecho por mí"

El contrato de Fellaini le vincula al club hasta 2018. Sin embargo, los rumores de su salida del equipo se han repetido en este espacio de tiempo. Uno de los que ha confiado de lleno es el entrenador del United, José Mourinho y por ello el jugador le muestra su apoyo y le da las gracias: "Él podría haberme matado, sin embargo lo que ha hecho ha sido defenderme y me ha protegido. Esto es importante para mí y nunca lo voy a olvidar", añadió el jugador para finalizar.