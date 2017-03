No soy yo, eres tú

Google Plus

Foto: Getty Images

El nombre de Arsène Wenger en los últimos días a tomado mucho revuelo en todo el mundo, debido a la debacle ocurrida por Champions League, donde Arsenal sufrió la segunda mayor goleada en la historia de esta competencia. Era predecible que el equipo londinense podría quedar afuera del torneo teniendo en cuenta el equipo al que se enfrentaba: un Bayern Munich en su mayor esplendor con un Arturo Vidal de maravilla. Pero es que la actitud mostrada por parte de los Gunners no fue digna de un equipo de Champions League, mas aún poniendo en tela de juicio cómo ha estado últimamente el tema de Arsène Wenger y su destitución. A su vez, se puede establecer una similitud entre lo ocurrido recientemente con el técnico italiano Claudio Ranieri, el cuál ha sido despedido del cargo del actual campeón de Premier League, pero el hecho en sí esta en que desde su destitución, Leicester City no ha perdido un solo partido, teniendo en cuenta la sorprendente victoria frente a Liverpool tan solo un partido luego de el despido. ¿Acaso los jugadores de Arsenal no estarán haciendo el mismo trabajo que los foxes para con Wenger? Quizás estén cansados al igual que los aficionados, que se vieron muy molestos en los últimos capítulos de ArsenalFanTV, pero es que los resultados hablan por si mismos:

Cantidad Ganados Perdidos Empatados Duelos frente a equipos top 20 6 11 3 Duelos frente a equipos inferiores 18 14 2 2

Considerando a Arsenal como equipo top, en los últimos cinco años, los resultados arrojados frente a equipos similares a él es catastrófico.

La Champions League se le ha recriminado al Arsenal desde hace mucho tiempo, ya que lo más importante que ha "conseguido" o llegado en toda su historia es una final de la UEFA en el año 2000, precisamente en la época donde ya estaba dirigiendo al elenco gunner, Arsène Wenger, la cuál perdió frente al equipo turco Galatasaray.

Davor Suker lamentándose en la final UEFA - Foto: Getty Images

Dentro de todo lo malo que tiene Wenger, sus conocimientos económicos le han salvado la estadía en Arsenal de cierta manera. Sabiendo cómo comprar y vender, sin olvidarse de la capacidad del míster francés para la captación de jóvenes talentos. Pero volviendo a lo malo, el porcentaje de victorias de Wenger en su mandato en Arsenal no es tan alarmante, pero tampoco es el mejor, con un 54% de victorias al mando del equipo de Londres se encuentra por debajo de otros directores técnicos, como es el ejemplo de Pep Guardiola (72%), José Mourinho (66%) o Carlo Ancelotti (61%) , entrenadores totalmente ganadores que cuentan con la medalla mas preciada de Europa en la vitrina de sus casas.

No obstante, Arsené Wenger no es de esos técnicos agresivos o totalmente pendientes de la prensa, pero cabe resaltar que el francés ha tenido sus problemas, sobre todo en los últimos días, donde dejó a la máxima figura del equipo de Londres, Alexis Sánchez en el banco frente a un rival directo como es el Liverpool. También ocurrió en la segunda vuelta del partido frente a Bayern Munich, donde Wenger quitó al chileno y este expresó su desacuerdo en el banco con una risa comprometedora, la cual da a entender que no le queda mucho tiempo a Sánchez en Arsenal.

Alexis en el banco. - Foto: Getty Images

Está claro que Arsenal a tenido sus épocas de gloria bajo el mandato del economista francés, pero toda buena historia tiene su fin. Y Arsenal quizás le pone fin a la era Wenger. Más allá de que ha estipulado cosas importantísimas en el mundo del fútbol como es la alimentación o el tipo de entrenamiento el fin debe llegar, tarde o temprano. Quizás se equivoquen, o tal vez no, pero Arsenal debe reinventarse a partir de sus errores y ser más de lo que actualmente es: un equipo top del mundo y de Inglaterra pero que no llega a dar el gran salto de calidad, ese que le permite levantar aún más trofeos de los que actualmente tiene, tal vez alguno con mayor importancia que una FA Cup o una Supercopa inglesa. Por esto y muchas cosas más, la debacle de este martes siete de marzo fue la gota que derramó el vaso, sobre todo sobre los hinchas, que su paciencia ya venía siendo colmada en los años anteriores.