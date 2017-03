Snodgrass: 'Venir aquí ha sido excelente'

Google Plus

Robert Snodgrass fue entrevistado por su propio club para dar a conocer a través de su web su actul situación, en ella habla sobre el cambio de vida que ha sufrido tanto a nivel futbolístico, ya que se encuentra en un club que está en la zona cómoda de la tabla (comparado a la lucha por no descender que tenía en su anterior equipo) como a nivel familiar.

El centrocampista escocés fue transferido al equipo londinense el pasado mes de enero por 10,2 millones de libras, el día 27. Cambiando así a un club dónde está ahora más tranquilo y no preocupado por la lucha de no descender. El joven de 29 años se sentó para hablar de cómo habían pasado sus primeras semanas como 'Hammer'.

Acerca de la pregunta que se le hizo sobre como se está instalando y como va el proceso el jugador contestó: "Va bien. Estoy tratando de acostumbrarme a mis compañeros de equipo, la forma en que juegan y esas cosas".

"Todo el mundo dice que tarda unos meses en instalarse. He estado tratando de hacer que mi familia también llegue aquí, para hacer el cambio. Los pequeños están en la escuela, así que lleva tiempo, pero ha sido bastante bueno en lo que respecta al lado de juego ", afirmó el jugador.

"El tamaño del club, es enorme. El entrenamiento aquí es diferente y se tiene la sensación de que estás persiguiendo a la mitad superior de la tabla, mientras que Hull siempre estábamos pensando en los relegaciones son mentalidades diferentes. Venir aquí ha sido excelente", declaró Snodgrass.

"Fue duro, porque el West Ham se movía justo por encima de la zona de descenso cuando jugaba contra ellos por Hull. Pero desde que estoy aquí no he visto un equipo que debería estar luchando o casi luchando contra el descenso. He visto uno que debería estar en la mitad superior de la tabla. Hay grandes personas aquí también, comenzando por el entrenador", dijo el escocés tras preguntarle sobre el actual estado de su nuevo club.

Robert habló de ese mismo enfrentamiento en el que el West Ham se llevase la victoria por 1-0 ante el propio Hull City, con Snoddy como 'jugador del partido'. "Probablemente ese día demostramos lo buenos que eramos, pero el West Ham ganó ese partido, lo necesitaban".

A cerca de la afición del club londinense el jugador destacó lo siguiente en la entrevista: "Los aficionados han sido excelentes, absolutamente geniales. Creo que es una cosa que siempre se dice sobre los aficionados del West Ham, jugando contra ellos a lo largo de los años, es que están detrás de su equipo. Ellos quieren el mismo tipo de compromiso que muestran al Club. "La mayoría de los aficionados son así, sin duda por todas partes que he estado, siempre y cuando haces ese trabajo duro y lo das todo, te agradecen ese esfuerzo".

Por último la entrevista concluyó con una pregunta a cerca de si el considera el escocés que en Londres se vive tanto el fútbol comparado con los clubes de su país (Rangers, Celtics, etc): "Sí, definitivamente. Son personas que están trabajando toda la semana para llevar a su hijo a un partido de fútbol y no es barato hoy en día. Esperan que alguien les dé sangre, sudor y lágrimas para esa camiseta.



"Eso es lo que se necesita. Si saben que has dado todo, pero todavía pierdes, te seguirán apoyando porque sabrán por el trabajo que estás poniendo que aprecias que vayan a apoyar ".