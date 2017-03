La mujer más influyente en el mundo del fútbol inglés

Google Plus

Karren Brady posando con el galardón. Foto: West Ham United

Karren Brady, vicepresidenta del West Ham United se ha hecho con uno de los galardones que a ciencia cierta más ilusión le hará. Football Pools realizó una encuesta para conocer a la mujer más influyente del fútbol en 2016 y se con un 42% de los votos ha superado a muchas otras personas de renombre en Inglaterra.

Brady declaró a la página web de club que era un honor recibir ese reconocimiento y donó las 5000 libras del premio a la ONG Wellbeing of Women (Bienestar de la mujer). Brady aterrizó en 1993 en el mundo del fútbol con apenas 23 años, al hacerse con el puesto de Directora Ejecutiva del Birmingham City para tratar de expandir el nombre de los Blues en el mercado de valores.

"Es algo increíble, sobre todo si lo comparamos con mis comienzos hace casi un cuarto de siglo" Desde su llegada en enero de 2010 ha contribuido a elevar el nivel económico del club a uno de los 20 más podosos del fútbol europeo, además de tener un papel crucial en el tan ansiado cambio de estadio. La mudanza del viejo Boleyn Ground al Estadio Olímpico, ha puesto a Brady bajo los focos y decidió expresar su gratitud en una entervista diciendo: "Es un gran honor recibir este premio y tengo que agradecer de corazón a todos aquellos que se han tomado el tiempo de votarme. Ser la primera de una votación así, repleta de mujeres influyentes en el mundo tan competitivo y distinguido del fútbol profesional es algo increíble, más aún si me lo preguntan hace un cuarto de siglo cuando empecé a llamar a todas las puertas".

Brady posando durante la mudanza al Estado Olímpico. Foto: Andy Hooper

"Digo a menudo que aún queda mucho trabajo por hacer. Mi esperanza es que todas las mujeres con talento en el mundo del deporte consigan abrirse paso y pavimentando el camino para todas aquellas que nos seguirán. Mi último objetivo es ver a más mujeres ocupando puestos de responsabilidad en los distintos negocios que influyen en nuestra comunidad ayudadas por aquellas que lideraron la apertura", analizó ante los medios.

"Me llena de orgullo que se reconozca que cada vez ha más mujeres en puestos claves del mundo del fútbol" "Quiero agradecer a The Football Polls que haya decidido concienciar al público con la creación de este premio y su importancia al celebrar el Día Internacional de la Mujer. Me llena de orgullo que se reconozca que cada vez somos más ocupando puestos claves de responsabilidad en el mundo del fútbol", explicó la vicepresidenta de los Hammers.

Brady superó en la votación a la comentarista deportiva de la BBC Gabby Logan y a Helen Chamberlain del programa Soccer AM, además de a la capitana de la selección inglesa de fútbol Steph Houghton y a la veterana Hope Powell. En 2012 Karren Brady fue además nombrada una de las 100 mujeres más poderosas del Reino Unido, CEO del año y recientemente una de las 50 mujeres más influyentes del mundo del fútbol por el diario The Guardian.