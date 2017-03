Kirchhoff: "La presión aumenta y las oportunidades se van acabando"

Kirchhoff tras un gol concedido por el Sunderland. Foto: Getty Images

Se le acaba el tiempo al Sunderland, que sigue viendo como trata cada partido como una final, pero no consiguen traducir la inquietud en puntos.

El último en salir a la palestra ha sido Jan Kirchhoff, que este pasado lunes disputó un encuentro con los sub-23 para recuperar el tono físico perdido tras su lesión, dado que los Black Cats descasan esta semana.

"El partido del Burnley es enorme" El Middlesbrough, su rival en la Premier League disputará encuentro de FA Cup y los de David Moyes han visto postpuesto su partido. Unos días después regresarán a la competición ante el Burnley, otro de los equipos aún involucrados en la lucha por evitar el descenso: "Ese partido es enorme. Tengo la sensación de que en verdad todos los que nos quedan son importantísimos, no es nada nuevo. Pero realmente necesitamos empezar a conseguir puntos".

Kirchhoff celebrando un tanto esta temporada. Foto: Sunderland

"Nada ha cambiado, ha sido así toda la temporada pero ahora la presión es más grande y las oportunidades para lograr los tres puntos son cada vez más pequeñas", dijo con tristeza el ex futbolista del Bayern Münich. "Tenemos que intentar ganar nuestros partidos como locales y luego tratar de superar a los equipos que podamos lejos de casa. Los duelos ante Watford, Burnley y Leicester son partidos que tenemos que logar todos los puntos que podamos", analizó sobre la situación de los Black Cats.