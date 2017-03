Mourinho: "Imposible jugar mejor"

Google Plus

Foto: Manchester United FC

Al Manchester United le correspondía visitar las frías tierras rusas para afrontar el primer combate ante el sorprendente Rostov, en el marco de la Europa League, y logró sacar un resultado más que beneficioso (1-1) de cara a la vuelta en Old Trafford. Posterior al partido Mourinho habló en la acostumbrada rueda de prensa y dio a conocer sus sensaciones sobre el rendimiento del equipo y el resultado.

"Fue una actuación muy buena en relación con las condiciones. Era imposible jugar mejor. Jugamos lo que el juego exigía y jugamos bien. Hicimos un error defensivo. Tenemos un resultado abierto para el partido de vuelta con una pequeña ventaja para nosotros. No hay lesiones. Creo que fue un buen resultado", manifestó el estratega de los red devils.

Sobre el cambio de alineación con tres jugadores en el fondo, Mourinho explicó que lo había planteado en función del estilo del Rostov. "Sabíamos que no trataban de jugar. Trataron de poner la pelota siempre al frente, a sus delanteros. Esa es la forma en que juegan en este campo y lo mejor que podía hacer era jugar con tres en la parte trasera", indicó the special one.

Además, como hecho curioso, el portugués manifestó su agrado para con los aficionados del Rostov. "Creo que todo fue magnífico. La gente ha sido agradable con nosotros desde que aterrizamos, en el juego apoyaron a su equipo como debe hacerse. Esperemos que los aficionados de Rostov que vayan a Old Trafford la próxima semana sean bien recibidos y que todo sirva de ejemplo".

Foto: UEFA

Y por último, en referencia al gol como visitante, Mourinho dejó claro que resulta beneficioso, pero que no es para confiarse. "Un gol visitante es siempre positivo. Pero el juego está abierto y este equipo del Rostov tiene experiencia de jugar partidos grandes, contra grandes oponentes, en estadios grandes. No creo que sea un problema para ellos ir a Old Trafford. El estadio nos empujará y esperamos llegar a los cuartos de final", finalizó.

Así el Manchester United da por cumplida la misión de ir a tierras rusas y salir ilesos. Los ingleses se van con un resultado más que positivo teniendo en cuenta la fortaleza que representa Old Trafford, y ahora deberán centrarse en la FA Cup para visitar este fin de semana al Chelsea, aunque sin olvidar a la distancia que en exactamente una semana definirán la serie con los rusos.