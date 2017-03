Ronald Koeman: "Debemos aprender de los errores"

Google Plus

Ronald Koeman ayer en su comparecencia ante los medios. Foto: @Everton.

Llega otra semana de Premier League par el Everton. Pero sobre el equipo de la ciudad de Liverpool aun suena el resultado de la pasada jornada frente al Tottenham. Partido que dejo a entrever que a nivel táctico como de juego el equipo aún no está en su mejor momento. Y así era como empezaba la rueda de prensa de Ronald Koeman.

El técnico de origen holandés contestaba sin tapujos sobre si aún tenían en mente la derrota que acabaría con su racha de invictos desde el Boxing Day: “Claro que lo hemos pensado a lo largo de la semana. Pero en el fútbol las cosas son así. En cualquier momento se pueden acabar las rachas. Por ello debemos seguir trabajando en mejorar para que en los próximos partidos las cosas nos vayan mejor”. Y añadía que: “Los errores están para aprender de ellos y eso es nuestro objetivo”.

El Everton ahora mismo es séptimo con cuatro puntos de ventaja sobre el West Bromwich Albion que está situado octavo. Justo debajo de ellos. Por ello para Koeman el partido de mañana es de total trascendencia dado que el mánager de los Toffees asegura que lo importante es ir abriendo la brecha con los equipos que les persiguen.

Foto: @Everton.

Afirmaba que: “Es muy importante que el sábado ganemos dado a que nos serviría para obtener más puntos de ventaja contra uno de nuestros perseguidores. Dado a que estos son los pasos que debemos seguir debido a que ganar a nuestros perseguidores nos permite también meter presión a los que están arriba nuestra en la clasificación”.

Y continuaba refutando sus palabras: “Estoy muy seguro de que si conseguimos la victoria en nuestros próximos dos partidos como local podremos estar más tranquilos y mirar con más opciones la posibilidad de estar más arriba”. “Pero cometemos un gran error que es pensar primero en la tabla y después en el partido por ello debemos corregirlo”.

Y finalizaba asegurando que: “Debemos salir centrados para ganar. Porque el West Bromwich es un equipo muy fuerte y sólido y que seguro que nos va a hacer jugar al límite”.

Un dato muy importante del avance del equipo desde que esta Koeman es que si ganan el sábado habrán sobrepasado los puntos de sus dos últimas campañas en la Premier League. Y sobre ello también ha hablado: “Estamos muy contentos porque significa que estamos trabajando bien dado a que hemos obtenido grandes resultados contra los mejores equipos de la categoría y además nos hemos hecho fuertes como locales y duros fuera de Goodison Park”. Y comentaba sonriendo que: “Puedo estar contento por mi primera temporada aquí”.

En Goodison Park llevan ya cuatro victorias consecutivas y puede que el sábado sumen la quinta dado al gran nivel que demuestran en casa: “Gran parte de estos resultados se lo debemos a la afición, nos hacen sentir más seguros y cómodos en casa. Por ello los jugadores se esfuerzan al máximo para que se vayan felices a sus casa”. Y añadía que: “Somos muy conscientes de lo fuerte que somos como local y eso el rival lo sabe, siempre partimos con un poco de ventaja cuando jugamos en Goodison Park”.

Foto: @Everton.

Llegado el ecuador de su comparecencia el mánager holandés era preguntado por Ross Barkley dado que tras el comienzo del nuevo año lleva varios partidos demostrando un gran nivel y el joven ingles de 23 años fue para su técnico el mejor jugador del equipo en la derrota frente a los Spurs.

En varias intervenciones siempre ha afirmado que bajo su tutela el jugador iba a mejorar mucho y ayer lo volvía a comentar: “Siempre he sabido que Ross Barkley iba a mejorar su juego porque él está por la labor. En nuestro viaje a Dubái hablé con él sobre el futuro del club y sobre como debíamos orientar su estilo de juego y acepto sin problemas. Quiero que sea un pilar fundamental en el proyecto y lo está demostrando en cada partido”.

Y entre risas decía que: “Yo le he prometido rodearlo de los mejores jugadores para su estilo y tendré que cumplirlo”.

Dicha respuesta causaba revuelo en la sala de prensa dado a que las tres últimas preguntas iban a ir sobre futuros fichajes o salidas del equipo. Y esto no le gustó mucho al técnico.

Foto: @Gerardeulofeu.

La primera era sobre el regreso de Gerard Deulofeu y contestaba: “Ahora mismo no es importante. Lo importante es el partido del sábado. Él que haga su trabajo en el AC Milán y a final de temporada se verá”. Respuesta muy contundente ya que medios italianos afirman que el Milán quiere comprar a Deulofeu.

No faltaba a la cita la pregunta sobre Romelu Lukaku y la firma de un nuevo contrato: “Ahora mismo no ha firmado nada. El futbol es así y no debemos estar esperando de los demás”.

Y finalizaba su comparecencia felicitando al F.C. Barcelona por su clasificación: “Como ex jugador me siento muy feliz de su logro y les felicito por ello. Fue un gran partido para los aficionados al fútbol”. Después se despedía de los medios y abandonaba la rueda de prensa.