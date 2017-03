Klopp: "El Burnley es el equipo con el plan más claro de toda la Premier"

Jürgen Klopp celebra un gol del Liverpool en Anfield. | Foto: www.liverpoolfc.com

De nuevo en la Premier League, y otra vez en Anfield, el Liverpool tiene la posibilidad de reafirmarse en un buen estado de forma. La irregularidad de los últimos dos meses es el mayor rival de una plantilla que seguirá buscando ante el Burnley, según su entrenador, aprender de los errores.

El Liverpool se verá las caras contra el primer equipo que le arrebató puntos. Los Clarets, en el segundo encuentro de la Premier League, superaron a los de Klopp con una idea muy clara. Ese es el objetivo del entrenador Red, buscar alternativas que logren superar el fútbol del Burnley: “Es un caso especial porque tienen el plan más claro de todos los equipos de esta liga. Ellos son felices con su cómoda posición en la tabla. Está claro: defienden, contraataque, balones largos a la espalda, balón parado. No puede ser más fácil contra ellos”. En este plan trabajado del equipo que dirige Dyche, los equipos rivales no pueden fallar una ocasión de gol porque puede costar puntos: “Fallar una oportunidad ante el Arsenal no es una sorpresa para nadie. Pero si lo fallas ante el Burnley la gente piensa que no habrá otra. Incluso cuando hemos perdido, han sido partidos ajustados. Necesitamos estar preparados, crear un buen ambiente y usar la ventaja de Anfield”.

Pero Jürgen, pese a describir con facilidad el juego del Burnley, no quiere que se tome como una falta de respeto: “Los respetamos mucho, ellos están en un buen momento y tenemos que estar preparados. Su récord fuera de casa no es bueno, pero no quiere decir que no tengan oportunidades de ganar. Tenemos que trabajar para un día duro. Nadie espera que sea un encuentro fácil”.

El técnico del Liverpool también ha aportado lo que significa para él haber llegado a los 100 puntos con el club en Premier League desde que llegara en octubre de 2015: “He aprendido mucho sobre la Premier, el club y los jugadores. Podemos jugar buen fútbol. Hemos luchado en los momentos en que hemos tenido muchas lesiones. Pero la atmósfera aquí es fantástica. Estoy completo de alegría en este equipo de fútbol y en este trabajo”.

En lo que se refiere a la actualidad futbolística, el alemán ha dado su opinión acerca de lo que significa el vídeo-arbitraje que ya se probó durante esta temporada en el Mundial de Clubes de la FIFA: “Creo que es el momento. Hemos hablado sobre ello durante un tiempo, pero no estamos 100% seguros de cómo funcionará. Pienso que el vídeo arbitraje podría ayudar en muchas situaciones de fuera de juego. Funciona bien en otros deportes, podría ser bueno probarlo. Además creo que quitaría presión a los árbitros”. Klopp ha utilizado una de las últimas polémicas arbitrales para ilustrar lo que podría hacer el vídeo arbitraje: “Tomemos el caso de Suárez para el Barcelona. El brazo estaba ahí. ¿Le empujó o no? ¿Quién sabe? Hace la vida más fácil, pero el juego siempre está en marcha”.

Dentro de la plantilla del Liverpool, uno de los hombres más importantes alcanzará los 600 partidos en la Premier frente al Burnley: “¡600 encuentros para Milly, que gran número! Se ha adaptado a muchas posiciones en su vida. No parece que haya tenido 600 partidos, y hay algunos más por venir.”

En el elenco de futbolistas de los Reds hay algunos que todavía siguen con problemas físicos que les alejan del terreno de juego. Y una de las posiciones que más sufre estas lesiones son los centrales. Tanto Matip como Lovren y Klavan han tenido problemas, sumado a la recuperación de Joe Gomez, han obligado a la adaptación de Lucas Leiva a esa posición. Pero todo esto el entrenador alemán ya lo sabe y espera que sus jugadores recuperen la regularidad: “No tengo tiempo de estar frustrado por sus lesiones. Si alguno está lesionado, tienes que encontrar una solución. Ragnar Klavan ha tenido algunos partidos maravillosos. Veremos qué podemos hacer con Dejan, pero no hay una decisión aún”. “Podríamos haber jugado con Lovren y Matip más a menudo. Pero no hay una decisión tomada. Veremos que hacemos, la consistencia en la alineación es siempre buena, tanto como puedan jugar juntos solo es bueno para el equipo por las cosas que aprendes del otro, sobre cada uno en el partido, cómo te mueves, cuál es tu fuerte. Sentirse como una pareja de centrales, eso es muy importante. Ahora tenemos a todos disponibles, yo tengo la elección y usaré esta oportunidad”, comentó el alemán.

Los otros dos nombres que siguen fuera del equipo para este choque ante los Clarets son Sturridge y Henderson: “No están disponibles todavía. Roberto (Firmino) está un poco tocado, sintió algo después del partido y no entrenó durante la semana, así que tenemos que esperar”.

Por último, Jürgen Klopp se quejó de las críticas que dicen que el equipo no tiene una segunda opción de juego si el partido no se adapta a sus características idóneas: “Dicen que no tengo un plan B o lo que sea. Sí, sabemos cómo jugar al fútbol, es un reto integral”.