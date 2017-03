Wenger: “No trabajo por mi imagen, trabajo para este club por pasión”

Arsène Wenger en la rueda de prensa previa al partido | Fotografía: Arsenal

Gran oportunidad la que tiene el Arsenal para redimirse de su eliminación europea. Los jugadores de Arsène Wenger tienen ante sí la posibilidad de acallar muchas de las críticas que se han ceñido al equipo de Londres en los últimos meses, un periodo de tiempo que ha dejado a los del Emirates Stadium lejos de la Premier League y fuera de la máxima competición europea. Precisamente, esos dos fiascos pueden ser contrarrestados por una FA Cup que, una vez más, se antoja como la tabla de salvación de un conjunto a la deriva. Más en entredicho que nunca, el técnico francés tiene ante sí una de las temporadas más complicadas como entrenador del Arsenal, pues además de tener que hacer frente a estos resultados, debe afrontar las repetidas preguntas sobre su continuidad al frente de los Gunners.

"No he tomado la decisión en privado"

Esquivo siempre con el tema de su futuro, Wenger ha vuelto a aprovechar la rueda de prensa previa al partido frente al Lincoln City para añadir algo más de tiempo a una decisión que, según ha indicado, ni siquiera tiene tomada a nivel personal: “No he tomado la decisión en privado. Mi única decisión es centrarme en el próximo partido y estar absolutamente seguro de que respondemos bien el sábado”. Sí ha dejado claro que contará con parte de lo que la grada piense sobre él, aunque ha puntualizado que “no será el factor más importante”. Por otro lado, no liga su continuidad al equipo en el que lleva más de veinte años a su imagen como técnico, pues trabaja “para este club por pasión”. “No trabajo por mi imagen, trabajo para este club por pasión. Después, cómo voy a ser juzgado, de un modo u otro, no es mi problema. Creo que he demostrado que estoy aquí, en primer lugar, porque me encanta este club, que soy fiel y que tomo las decisiones correctas. Voy a seguir haciendo eso”, comentó Wenger.

Qué importancia puede tener la eliminación de la UEFA Champions League en esa decisión que está copando todas las portadas y titulares sobre el Arsenal está por ver, aunque lo que sí está mucho más claro es que la derrota ante el cuadro de Carlo Ancelotti aún escuece en el seno Gunner. Tras haber analizado el encuentro, el técnico francés quiso hacer alguna que otra reflexión. En primer lugar, comenzó citando “el aspecto mental” como algo “muy importante” en ese tipo de partidos, una característica que no se pudo destacar en sus jugadores. No obstante, y tal y como hiciera en la rueda de prensa posterior al encuentro, citó al árbitro como uno de los elementos que más desequilibró el emparejamiento: “Lo hemos visto en el partido entre el Paris Saint Germain y el FC Barcelona. En este nivel algo puede suceder muy rápido, el partido puede ir en una dirección u otra. Esta remontada mostró la importancia de dos factores: el árbitro y los grandes jugadores”.

Finalizando con este tema deja dos datos interesantes más. Por un lado, destaca que “en los últimos siete años el Arsenal ha jugado cinco veces con el FC Barcelona o el Bayern Munich”, dos equipos que él mismo sitúa entre “los dos mejores de Europa”. Por otro, resume el rendimiento de los Gunners en la que es la máxima competición del Viejo Continente: “En los últimos nueve años, hemos sido una sola vez el peor equipo inglés que se desenvolvió en la UEFA Champions League. Cuando estás en este nivel, puedes ser muy castigado. Básicamente, hay muchos equipos que por no estar ahí no pueden ni ser castigados”.

"Cuando estás en un gran club eres favorito el noventa por ciento de las veces y hay que saber lidiar con eso"

En cuanto al encuentro frente al Lincoln City, un equipo que se encuentra en la Quinta División inglesa, el entrenador del conjunto londinense cree que “es una buena oportunidad para responder“. Sin embargo, la gran presión que recae sobre los Gunners puede hacer que todo se complique aún más, pues por el simple hecho de pertenecer a una categoría infinitamente superior, los jugadores del Arsenal deberían ganar sin demasiados apuros a los dirigidos por Danny Cowley: “Somos favoritos, pero cuando estás en un gran club eres favorito el noventa por ciento de las veces y hay que saber lidiar con eso. Es el próximo partido y la gente espera que ganemos, por lo que no existe ninguna presión”.

A nivel individual, algunos han sido los nombres que se han puesto de actualidad. En el apartado de las lesiones destacan los de Iwobi y Welbeck, que padecen una enfermedad que les hace ser duda para ese partido de FA Cup: “Tenemos dos incertidumbres: Welbeck, quien tuvo que dejar el calentamiento en el partido contra el Bayern, e Iwobi, que no pudo disputar el partido por el mismo problema”. Esa enfermedad también atacó a Mesut Özil hasta el punto de dejarle fuera de algunos encuentros. El alemán, según su entrenador, “no se sentía bien después del partido” y tendrá que decidir si juega o no el sábado. En cuanto a las rotaciones, desvela que ha decidido “jugar con un equipo que tenga la posibilidad de clasificar para la siguiente ronda”.

"Personalmente, deseo que se quede en el club"

El otro nombre individual ha sido el de Oxlade-Chamberlain, aunque en esta ocasión lejos de temas ligados a la enfermería. El centrocampista inglés parece que quiere abandonar la disciplina londinense en busca de un equipo que le asegure más minutos al más alto nivel. Siendo uno de los futbolistas más prometedores del Arsenal, lo cierto es que no le han faltado opciones, pues los dos equipos de Mánchester parecen los más deseosos de hacerse con sus servicios. Dejando claro que desconoce estos rumores, el técnico francés ha asegurado que cuenta con él: “Estoy sorprendido por esto porque creo que se ha desarrollado bien, que se está formando bien y que se le ha dado la oportunidad. Cuando estás en un lugar, hay que querer estar ahí primero. Después, lo único que puedo decir es que, personalmente, le calificaría con una nota alta. Personalmente, deseo que se quede en el club”. Alega, finalmente, que “es un jugador muy prometedor que tiene los valores para este club”. Como se puede comprobar, muchas son las incógnitas sobre el futuro de un Arsenal que, por el momento, debe centrarse en pasar a las semifinales de la FA Cup.