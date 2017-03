Kane, el mejor jugador del mes de febrero

Harry Kane está cada día más intratable en el área y lo demuestra con goles en cada partido. Por ello, el delantero de los Spurs, fue nombrado como el mejor jugador del mes de febrero de la Premier League, tras recibir la mayoría de los votos combinados entre un panel de expertos, capitanes y aficionados en un premio auspiciado por EA SPORTS.

El delantero recibió el galardón tras conseguir cuatro goles en tres partidos de la Premier League y se transformó en el segundo jugador de Tottenham Hotspur jugador en llevarse el premio en lo que va del año, después de que Dele Alli fuese elegido como jugador del mes de enero.

Kane comenzó el mes de febrero convirtiendo desde el punto penalti en lo que fue victoria 1-0 sobre el Middlesbrough el 4 de febrero y terminó el mes con un increíble ‘hat-trick' en la victoria de los Spurs por 4-0 sobre el Stoke City. Además, el delantero de 23 años de edad, marcó otro triplete ante Fulham por los octavos de final de FA Cup.

"Es un gran honor", dijo Kane tras recibir el premio por cuarta vez en su carrera. "Estoy en buena forma por el momento, me siento seguro de entrar en cada partido”, agregó el delantero de la selección inglesa, que será de la partido en el encuentro de Tottenham contra Millwall por FA Cup.

Kane, que también proporcionó una asistencia a Dele Alli contra el Stoke, venció a otros cinco contendientes a llevarse el premio: Gabriel de Jesús y David Silva del Manchester City, el defensa Gareth McAuley de West Bromwich Albion, el portero Eldin Jakupović de Hull City y el delantero de Everton Romelu Lukaku. Este último lucha mano a manos con Harry Kane en la pelea por hacerse con el título de goleador de la Premier League, en donde el delantero de los Spurs (19) se encuentra un gol por encima del atacante de los Toffees (18).

