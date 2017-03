Pep Guardiola, mejor manager del mes de febrero en la Premier

Pep Guardiola con su trofeo de mejor entrenador del mes. Foto: Getty Images

El todopoderoso Manchester City no está cuajando una temporada brillante y pese a estar vivos en las tres competiciones, la campaña Cityzen no se está caracterizando por los triunfos del equipo sino por los partidos que no logran ganar pese a dominar. Aún así, Pep Guardiola sigue con su incansable trabajo para convertir a su equipo en un conjunto imparable. El equipo parece que carbura y en el pasado mes de febrero ganó todos sus encuentros excepto la ida de FA Cup ante el Huddersfield a domicilio en el que empató a cero. El pleno de victorias ha llevado al ex técnico de Barcelona y Bayern Munich a llevarse su primer premio de Manager of the Month.

El criterio del premio contabiliza solo las actuaciones del equipo en la competición doméstica inglesa por excelencia, la Premier League. El conjunto de Manchester tan solo ha disputado tres encuentros ligueros en el mes de febrero, debido a, por un lado, la final de copa del que era su rival en liga el Manchester United, y por el otro, su participación en la FA Cup.

El balance de estos tres partidos es muy positivo para los pupilos de Pep Guardiola. Empezó el mes muy fuerte con una contundente victoria en el London Stadium ante el West Ham por 0-4 con goles de De Bruyne, Gabriel Jesús, Toure y Silva redondeando un partido perfecto de los Citizen en el primer día del mes. El segundo encuentro fue ante el Swansea del flamante entrenador francés Paul Clement que venía en dinámica muy positiva, pero el City se impuso por 2-1 con doblete de Gabriel Jesús, incluyendo un gol en el minuto final. El último de los tres partidos fue una victoria sin excesivo brillo ante el Bournemouth en el Vitality Stadium por 0-2 con goles de Mings en propia puerta y Sterling. Balance de tres victorias con ocho goles a favor y uno en contra.

El técnico de Sampedor introduce su nombre en la lista de los ganadores del premio al manager del mes. La clasificación la lidera el italiano Antonio Conte que ganó todos sus premios consecutivamente en tres meses con su imparable Chelsea.