Paul Clement : "Nuestro objetivo será el decimoséptimo lugar"

Paul Clement en el choque ante Burnley (Fotografía: Getty Images Europe)

Swansea City ganó 3-2 ante Burnley el sábado pasado, los cisnes han recuperado la confianza y se mantienen distantes del fantasma del descenso. Paul Clement está muy ilusionado con el buen momento futbolístico de sus dirigidos y cuando se le consultó sobre sus expectativas para el partido de hoy a domicilio ante Hull City fue muy directo: “Nuestro objetivo será el decimoséptimo lugar o más, no podemos confiarnos debemos seguir trabajando al máximo para asegurar nuestra permanencia en la Premier League, todo está muy parejo y cualquier cosa puede pasar. Además siempre nos enfocamos partido a partido y esa es la forma que mantendremos hasta el final de la temporada, el fin de semana pasado ganamos y recuperamos la confianza, tenemos una ligera ventaja sobre el Hull City en la clasificación, cuando comparas las estadísticas de ambos equipos son muy similares y espero un buen partido de fútbol. Saldremos a ganar, esa siempre será nuestra estrategia, es muy importante obtener un resultado positivo para no complicarnos con la zona del descenso”.

Paul Clement se deshizo en elogios para el rival de turno, Hull City e insistió que respalda incondicionalmente a sus jugadores de cara al crucial partido que afrontará este sábado: “Nos enfrentamos en la Copa FA, Marco Silva ha hecho un buen trabajo en Hull City. En aquel encuentro de enero ellos fueron muy dinámicos y organizados, no hay mucha diferencia con aquel encuentro que sostuvimos en enero. Los he observado desde el fin de semana pasado ante Leicester City, están atravesando un momento muy complicado ante Arsenal y Chelsea perdieron por pequeños detalles. Ellos en aquel partido de copa fueron directos y capitalizaron las ocasiones que generaron, esperemos que esta vez sea diferente”. También confirmó que Kyle Naughton será una baja sensible, mientras que Ki Sung Yong y Jefferson Montero se entrenaron a la par con sus compañeros y ambos podrían sumar algunos minutos ante los tigres.

Finalizó con broche de oro hablando sobre su estadía en el Liberty Stadium, Jefferson Montero, la victoria del Bayern Múnich ante Arsenal ,Fernando Llorente y las nuevas incorporaciones que hizo en enero: “Estoy muy contento que mi equipo juegue bien y obtenga buenos resultados. Disfruto el trabajo diario, es una sensación muy agradable y tenemos que seguir trabajando duro para crecer con nuevas certezas. Después de haber perdido a Nathan Dyer, es el momento ideal para que Montero regrese, es un jugador muy valioso. Entré al vestuario antes del partido, fue agradable porque cuando salí del club, estábamos en invierno, así que tuve la oportunidad de hablar con ellos por teléfono, les deseo lo mejor y jugaron muy bien. Llorente ha demostrado ser un jugador clave, anotó cinco goles desde que asumí como entrenador del primer equipo y nos está ayudando muchísimo a mantenernos alejados de la zona del descenso. Creo que todos han respondido a la altura de las circunstancias, Luciano Narsingh , Jordan Ayew, Martin Olsson y Tom Carroll son jugadores únicos , muy talentosos y me alegra mucho tenerlos con nosotros. Ahora tenemos muchas opciones en cada línea. Cualquiera de ellos haría una dupla excepcional con Gylfi Sigurdsson”.