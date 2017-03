Tony Pulis: "Amo jugar en Goodison Park" | Foto: PA



El West Brom está ocupando, en la presente temporada, la mejor posición en la clasificación desde el año 2013, por eso Tony Pulis dice que el enfoque de esta temporada tiene que ser "mantenerse lo más alto en la clasificación".

El club dirigido por Tony Pulis se sitúa en la octava posición en la clasificación de la Premier League, a cuatro puntos del Everton, que ocupa la séptima posición, este partido será crucial para las aspiraciones del West Brom si quiere soñar con posiciones más altas, por eso Tony Pulis no quiere que sus jugadores se relajen, quiere que dejen esa mentalidad de complacencia. "Terminamos la temporada pasada con cuarenta puntos muy temprano y después caímos en la tabla. El problema de este club, y de otros tantos, es el ADN de intentar mantenerse en la Premier League" comentó, refiriéndose a la temporada pasada donde estuvieron en la misma situación que este año.



El West Bromwich Albion no ocupa la séptima posición desde el año 1981, pero una victoria ante el Everton los acercaría al equipo de Ronald Koeman a un sólo punto.

Sin embargo, la jornada pasada el equipo de Tony Pulis cayó en casa frente al Crystal Palace, el entrenador galés dijo: "Nosotros estamos encantados de que nos estén saliendo bien las cosas. No creo que la semana pasada el fútbol hiciera justicia con nosotros pero la única cosa que tienes que hacer en este partido, y especialmente en esta liga, es no desconcentrarte. No puedes venirte abajo con los malos resultados".



También el entrenador del West Brom lanzó elogios al Everton y a su entrenador: "Everton está entrenado por una entrenador 'top' y una persona 'top'. Tengo mucho respeto a Ronald por lo que hizo en el Southampton y lo que está haciendo ahora en el Everton", comentó.

"Sabemos bien que va a ser un partido difícil pero es en uno de mis campos favoritos. Amo jugar en Goodison Park. Es absolutamente fantástico, es un estadio de los de antes" dijo, expresando su admiración tanto por el club como por su entrenador, pero avisa a sus pupilos del peligro que tienen los jugadores contrarios. "Si mis jugadores no están atentos, nos pasarán por encima", finalizó el míster.