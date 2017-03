Previa Liverpool - Burnley: los 'Reds' buscan revancha ante los 'Clarets'

Google Plus

Jugar en Anfield siempre es algo emocionante, uno de los estadios más míticos estadios de futbol, allí se respira más pasión por el fútbol casi que en ningún lado. Ante un estadio y una afición que jamás abandona a su equipo y un conjunto que siempre está dispuesto a dejarse la piel en el terreno y más ante su público, a eso se enfrentará el Burnley en su próximo partido, se antoja un viaje complicado.

Los muchachos de Klopp parece que pueden resurgir de sus cenizas y es que la pasada victoria ante el Arsenal ha sido muy importante para que el conjunto ‘red’ para mantener intactas sus opciones a jugar la Champions League la siguiente temporada (ya que el título de liga parece algo casi imposible).

El choque se antoja interesante, tanto por el aliciente del equipo de Merseyside por seguir con su lucha por puestos europeos, como por la sed de venganza que estos tienen. Estas ganas de revancha vienen de bastante atrás, y es que el Liverpool sucumbió en su visita al Burnley por 2-0, aunque tras ello, el equipo de Anfield encadenó una racha de 11 partidos sin perder (ocho victorias y tres derrotas).

A por el segundo puesto

El equipo de Merseyside, atraviesa un momento bastante irregular en sus últimos cinco partidos ya que ha sido capaz de ganar a Tottenham y Arsenal, pero por el contrario ha sucumbido ante equipos como el Hull City o el Leicester, que no atraviesan precisamente una buena temporada.

Jürgen Klopp quiere motivar a sus muchachos para conseguir la segunda vitoria consecutiva y poder seguir la estela tanto del tercer (Manchester City) y segundo (Tottenham) clasificado. La victoria ante el Arsenal ha devuelto la moral al club ‘red’, que se ve capaz de al menos alcanzar la segunda posición antes del final de temporada.

Foto: Premier League

Su posible víctima será el Burnley, que aunque no necesita tanto los puntos, ya pudo ganarles allá por la segunda jornada de Premier y confían en hacer un partido igual de bueno para frenar el posible ascenso del conjunto de Anfield Road.

Objetivo: mantener la cómoda posición

El Burnley ha sorprendido a toda la Premier y es que este año está siendo una temporada plácida para el conjunto que dirige Sean Dyche, actualmente se encuentran en una cómoda posición en la tabla de liga ya que ocupan el duodécimo puesto.

Esta calmada temporada es el resultado de un gran trabajo que está llevando a cabo el club del Gawthorpe Hall, pero por el momento, no atraviesan una buena racha. De los últimos cinco partidos que han disputado no han conseguido vencer en ninguno de ellos, perdiendo además en tres de ellos.

Foto: Reuters

El primer clasificado de la pasada temporada en la Championship conseguirá mantenerse en la categoría si cambia esta mala racha de resultados, y su próximo rival será el Liverpool, un rival al que ya lograron vencer en la ida pero ahora, el partido se disputará en Anfield y con un Liverpool que necesita todos los puntos posibles.

Precedentes en Anfield

El último precedente de enfrentamiento entre ambos clubes, tuvo un desenlace favorable para los de Dyche ya que como se habla anteriormente consiguieron una gran victoria por dos a cero ante el Liverpool.

Por otro lado, de los últimos cinco partidos que han disputado ambos clubes entre sí, han tenido un buen final para el equipo de Merseyside. De estos últimos choques pese a contar con una derrota en su último duelo, el equipo ‘red’ ha conseguido vencer en los otros cuatro encuentros, dos como visitante y dos como local.

Pero el próximo encuentro tendrá a Anfield como estadio en el que se jugará el choque, y ahí las cosas cambian, el Burnley, en sus últimas dos visitas a Liverpool se ha llevado dos derrotas. La primera en 20015 por dos a cero, y la anterior en el año 2009, en aquel año el Liverpool consiguió endosarle un cuatro a cero al Burnley.

El equipo más goleador contra uno de los que menos goles hace

En el siguiente encuentro, se enfrentarán el equipo con mejor estadística en lo que a goles se refiere en la presente campaña de Premier League, el Liverpool que lleva 58 hasta la fecha, superando incluso al líder, el Chelsea que por el momento lleva 57.

Contra uno de los equipos que menos tantos consigue de toda la competición liguera, el Burnley lleva actualmente 30 goles conseguidos, un dato que tan solo superan por peores números los tres últimos clasificados: Middlesbrough (19), Hull City (24) y Sunderland (24).

Declaraciones prepartido de ambos técnicos

Jürgen Klopp: “Ellos son felices con su cómoda posición en la tabla. Está claro: defienden, contraataque, balones largos a la espalda, balón parado. No puede ser más fácil contra ellos. Fallar una oportunidad ante el Arsenal no es una sorpresa para nadie. Pero si lo fallas ante el Burnley la gente piensa que no habrá otra. Incluso cuando hemos perdido, han sido partidos ajustados. Necesitamos estar preparados, crear un buen ambiente y usar la ventaja de Anfield.”

Sean Dyche: "He dicho muchas veces que es ese equilibrio entre la gente que mira a sus jugadores y se pregunta dónde va a ir, es esto lo que hace que la gente tome a partir de ahora al Burnley como un equipo serio. Eso es bueno para el club que la gente está reconociendo eso. Sin duda, es bueno para mí y para el personal darse cuenta de que trabajamos con estos jugadores y ellos se desarrollan y mejoran. Cuanto más hacemos eso, más fuerte es el equipo, y creo que se ha demostrado durante mucho tiempo".

El árbitro será Craig Pawson

El colegiado encargado de pitar el partido entre el Liverpool y el Burnley, será Craig Pawson, natural del condado de Yorkshire, más concretamente del sur. El árbitro comenzó su andadura como profesional desde el año 1993, pero no fue hasta la temporada 2012-13 cuando apareció por primera vez en la Premier League.

Su debut en la liga inglesa se produjo en un partido donde se enfrentaron el Swansea contra el Newcastle, llevándose la victoria el equipo local. Por último destacar de él, que fue incluido en 2015 en la lista internacional de árbitros de la FIFA.

Posibles onces iniciales