Abierta la brecha entre los perseguidores por jugar en Europa

Bonito encuentro el vivido hoy en Goodison Park entre dos rivales directos por los puestos por debajo de los seis primeros clasificados de la Premier League. El Everton afrontaba el partido en la séptima posición de la tabla con 44 puntos y el West Bromwich Albion octavo con 40 puntos. Aunque ambos clubes están aún muy lejos de los puestos europeos siempre es importante sumar y en esta ocasión lo ha hecho el Everton que amplía su ventaja con su perseguidor en siete puntos.

Los primeros compases del encuentro fueron con total dominio para el Everton, hasta el minuto 15 de partido los locales rozaron el setenta por cien de la posesión dejando al equipo rival con el esférico para sacar de portería y poco más. La primera ocasión del encuentro llegaba en el minuto nueve en las botas de Ross Barkley tras una gran combinación entre Gareth Barry y Romelu Lukaku que asistía al jugador inglés pero que golpeaba mal a portería.

Pasado el primer cuarto de hora del partido y con el West Brom aún sin aparecer por el campo llegaba la segunda clara para el Everton. Otra vez volvía a iniciar la jugada Gareth Barry que se la volvía a pasar a Romelu Lukaku pero que en esta ocasión decidía finalizar por su cuenta pero sin encontrar el arco con precisión.

Después de esta jugada el West Brom empezaba a aparecer en el partido exigiendo en los duelos aéreos a Jagielka y Williams pero que despejaban sin problemas hasta que en una dicha pelea con Robson-Kanu parecía que el defensa gales cometía penalti pero el colegiado no señalaba nada. Y esta iba a ser la única ocasión de los visitantes en toda la primera parte.

Se cumplía la media hora de juego en Goodison Park y el Everton cada vez estaba más cerca de anotar el gol dado a que empezaba a ser un asedio continuo. Y por ello en el minuto treinta y ocho llegaba el primero para los Toffees. El encargado de anotar era el belga Kevin Mirallas tras una maravillosa asistencia de su compatriota Lukaku.

Antes de enfrentarnos al descanso íbamos a vivir una jugada polémica dado a que Seamus Coleman era derivado de manera contundente en el área pero el colegiado desestimaba la gravedad de la acción y no indicaba penalti. El equipo de Koeman se repuso bien de esta decisión y en la siguiente ocasión anotaría el segundo tanto.

Otra vez Lukaku haciéndose el amo y señor del área dominaba el esférico atrayendo defensores y cuando levantaba la cabeza asistía a Morgan Schneiderlin que batía a placer a Foster.

Llegado el descanso se observó a un Everton en busca de poder golear y un West Bromwich Albion que solo había aparecido para reclamar un penalti y ver a sus rivales llegar una y otra vez a su área.

Empezaba el segundo tiempo con un cambio en la línea defensiva del Everton. Salía Leighton Baines y entraba en su lugar Funes Mori. En la primera mitad se ha visto cómodo al lateral ingles parece ser que le ha podido surgir alguna molestia durante el descanso.

Cumplida la hora de juego seguían lloviendo las ocasiones para los locales. Y siempre repitiendo la misma secuencia de pases como si de una fábrica de construcción en cadena. Barry empezaba se la entregaba a Ross Barkley y este generaba u ocasión para Kevin Mirallas o para Romelu Lukaku que o definía sin suerte o asistía a Mirallas que en 52 obligaba a Chadli a salvar un balón de la línea de gol.

Faltaban solo 15 minutos para el final del partido y ya no había emoción alguna porque los jugadores del West Bromwich Albion en el descanso se habían duchado al parecer porque no generaban nada en la portería de Joel y daban las gracias por el desacierto del Everton.

Redondeaba su increíble partido Romelu Lukaku. El jugador belga anotaba en el minuto 82 tras otra increíble jugada colectiva. Ahora el que asistía era Ross Barkley.

Y con este tanto iba a finalizar las ganas del Everton por seguir haciendo sangre ante un rival que solo miraba y que se fue con un marcador con bastante suerte porque su imagen fue muy pobre.

Análisis de las alineaciones

Los locales saltaban al tapiz de su estadio con un once con algunas variaciones respecto al partido que perdieron ante el Tottenham. La priemera variación llegaba en el puesto de centrales, la pasada jornada el franco izquierdo de la defensa lo ocupaba Funes Mori y en el encuentro de hoy entraba Jagielka. En el centro del campo hoy el cerrojo en vez de ser el senegalés Idrissa Gana Gueye iba a ser el frances Morgan Schneiderlin. En la delantera no ha habido cambios como unico delantero centro Romelu Lukaku y en las bandas y siempre permutando la posición Ross Barkley y Kevin Mirallas.

En el caso del West Brom tambien han habido cambios respecto a su ultimo enfrentamiento ante el Crystal Palace. En esta ocasion al igual que sus rivales tambien perdieron el encuentro. Tanto en la porteria como en la linea defensiva de cuatro jugadores no se han mostrado variaciones. La primera modificacion llega en el interior derecho, James Morrison jugó la semana pasada hoy entraba en su lugar Yacob. Y en el ataque rotaban dos de los tres puestos, en las bandas causaban baja Chris Brunt y Salomón Rondón dando paso en su lugar a James Mcclean y a Hal Robson-Kanu.

Variaciones no muy llamativas en ambos clubes pero a la larga estas cosas son las que generan los problemas para no llegar al plus de poder disputar los puestos de las competiciones europeas.

Cinco de cinco

Con la victoria de hoy el conjunto del técnico holandés Ronal Koeman, superaba el total de puntos obtenidos en las dos ultimas temporadas llegando en la actual a 47 puntos. Y además confirma lo duros que son en Goodison Park con la victoria de hoy que ya van cinco consecutivas sin conocer la derrota en sus feudos.

Recital en ataque

Increiíble partido de los tres de arriba junto con el centrocampista Gareth Barry. Hoy han dado una clase magistral de arrastrar rivales para generar el espacio del compañero. Siempre empezaba igual, Barry creaba el primer pase para Ross Barkley cuando la situación lo permitía o sino para Lukaku que lo bajaba con el pecho y distribuía o a uno o a otro y así siempre conseguían crear peligro.

El aniversaio de Tony Pulis

Hoy el entrenador galés cumplía la asombrosa cifra de 300 partidos en Permier League. Aunque no con mucha fortuna dado que su equipo ha caído en el partido de doy. En sus 299 partidos que había disputado tenía estas cifras: 95 victorias, 87 empates y 117 derrotas. Hoy tendrá sumar una más a la casilla de las derrotas.

Emotivo minuto de silencio por Alex Young

Se pusó en pie todo Goodison Park para homenajear la figura de Alex Young. La leyenda de los Toffees falleció a los 80 años el pasado 27 de febrero por causas que la familia a preferido preservar.

En sus primeros años de ex futbolista trabajaba como consejero del club y imagén en algunos actos. Y en sus últimos años dado por su edad pasó a un plano más secundario siendo ayudante de los directivos a la hora de tomar decisiones en la academia de fútbol del Everton.