Swansea sufrió un sorprendente golpe anímico y deberá replantear algunos aspectos

Swansea City ganó 3-2 ante Burnley en la jornada pasada y anhelaba dar el salto cualitativo en la Premier League. Mientras que Hull City necesitaba recuperar la confianza en casa para distanciarse temporalmente de la zona del descenso.

Mucha intensidad y poca eficacia

El partido inició intenso por parte de los tigres, se asociaban, buscaban tomar mayor protagonismo y tomarse un respiro temporal del fantasma del descenso. Mientras que los cisnes tampoco se quedaban atrás y apostaban por su muralla defensiva.

A los tres minutos, el Hull City estaba la acecho, Swansea estaba dubitativo y le costó muchísimo entrar en contacto con el balón. Un partido parejo, intenso y con pocos espacios. Paul Clement se mostró un poco pensativo y respaldaba incondicionalmente a sus dirigidos. Los Cisnes se animaban a complicarle las cosas de algún modo a los dueños de casa.

Wayne Routledge se perfiló y estuvo cerca de sorprender a los tigres. Swansea demostraba con argumentos contundentes que quería a toda costa los tres puntos. Hull City fue irregular y tuvo algunas complicaciones defensivas.

A los 11 minutos, el conjunto local insistió por todas las vías aunque no estuvo preciso en definición. Un partido típico de la Premier League, muy dinámico e intenso. No hubo un dominador absoluto, ambos no se daban tregua y fue un mano a mano constante. Martin Olsson intentó perfilarse y tampoco tuvo fortuna.

Leroy Fer y Ángel Rangel fueron los jugadores más activos, Fernando Llorente buscó otra magnífica ocasión y la acción quedó anulada por fuera de juego. Hull City se llenó de faltas innecesa rias al borde del área chica. El delantero español remató y también estuvo cerca de sorprender a los tigres.

El partido entro en un limbo de imprecisiones, ninguno de los dos fueron capaces de sostener un estilo. En el momento más inesperado Gylfi Sigurdsson se perfiló y el Swansea por tercera vez estuvo cerca de anotar el primero. Abel Hernández intentó ingresar al área de los cisnes, recibió una falta y tampoco la aprovechó. Ángel Rangel se lesionó y fue sustituido por Jordi Amat.

Fue un primer tiempo muy intenso y disputado, de cara al segundo tiempo alguno de los dos deberá ajustar pequeños detalles para poder adjudicarse la victoria. Swansea mejoró y lo único que le faltaba era que el resultado reflejará su crecimiento futbolístico.

Lluvia de goles

En el complemento, Hull City entró más decidido, e intentó por todas la vías recuperar la posesión del balón. Mientras que los cisnes replantearon su estrategia. Tom Huddlestone remató y estuvo cerca de anotar el primero para los tigres.

Wayne Routledge y Gylfi Sigurdsson generaron circuitos de juegos, los tigres estaban más decididos aunque las imprecisiones en ambos conjuntos fueron evidentes. Swansea quería retomar su plan inicial y estuvo cerca de sorprender a los dueños de casa.

El partido dio otro giro inesperado, ninguno de los dos sostuvo la posesión del balón. Ambos generaron muchas ocasiones clarísimas y la falta de contundencia era desesperante. Jordan Ayew remató a puerta, Swansea fue más directo y nunca pudo romper el empate sin goles.

Harry Maguire intentó contagiar a sus compañeros, Hull City fue más directo en comparación al primer tiempo. Los tigres eran conscientes que era una ocasión clave y no podían dejarla pasar por alto. Gylfi Sigurdsson estaba intratable y por poco silencia a los fanáticos locales. A falta 30 minutos para que finalice partido, la tónica no cambió.

Los tigres eran dominadores tácticos del choque, mientras que los cisnes reaccionaban a través de algunas individualidades y contragolpes certeros. Swansea recibió un durísimo golpe anímico, Oumar Niasse anotó el primero y cambió por completo el desenlace del mismo. Paul Clement mandó toda su artillería ofensiva en busca de un empate que le devuelva la tranquilidad.

A los 78 minutos, Oumar Niasse anotó su doblete y sentenció las esperanzas de los Cisnes. Fue un calco de aquel enfrentamiento en enero por la Copa FA , dos errores fueron determinantes. Swansea tuvo un desempeño colectivo muy irregular y deberá replantear algunos aspectos para no complicar más su situación en la máxima categoría del fútbol inglés. Alfie Mawson descontó y metió un poco de suspenso. La vigesimonovena jornada se disputará entre el sábado 18 y domingo 19 de marzo, Swansea City visitará al Bournemouth en Dean Court y Hull City se medirá ante Everton en Goodison Park.