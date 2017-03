Wenger:“No quería jugármela hoy porque sabía que era muy importante ganar”

Wenger en la rueda de prensa posterior al encuentro | Fotografía: Arsenal

Victoria y pase a semifinales de la FA Cup para el Arsenal. Posiblemente, estos sean los dos aspectos más positivos que pueda sacar el equipo Gunner de su partido ante un Lincoln City que, contra todo pronóstico, saltó mejor al terreno de juego. Pudiendo ser normal por el momento tras el que llegaba el conjunto entrenado por Arsène Wenger, el tanto inicial de Theo Walcott calmó un poco los ánimos de un Emirates Stadium algo expectante. Tras la eliminación europea, el equipo de Londres recibía esta invitación para desquitarse de uno de los fracasos de la temporada al que su técnico aún sigue dándole vueltas. Como ha sucedido desde que finalizara el encuentro de vuelta del pasado martes, el francés ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para seguir arremetiendo contra un árbitro que, según él, tuvo toda la culpa de la eliminación del Arsenal.

Aunque en cierta parte puede tener razón, no se debe obviar que el nivel del equipo en los últimos meses no es nada halagüeño. Lejos de competir por el título liguero, los Gunners afrontan esta FA Cup como la vía de salvación de una temporada que puede significar un punto y final a la historia de Wenger en el banquillo londinense. Así pues, alcanzar las semifinales ha sido el primer paso para alzarse con el trofeo. Derrotaron al equipo de Quinta División con un rotundo 5-0 en el que participaron Walcott, Giroud, Alexis, Ramsey y Waterfall en propia puerta. Llama la atención que en la lista de goleadores salgan nombres de tan alto nivel, y es que Wenger no quiso rotar demasiado para reforzar la moral de los que habían caído 1-5 días antes: “No quería jugármela hoy porque sabía que era muy importante ganar el partido y sentí que el equipo que había dado buen rendimiento ante el Bayern debía tener una oportunidad para encontrar de nuevo su confianza. Por eso he mantenido el noventa por ciento de los jugadores en la alineación inicial”.

"Se pudo ver en la primera mitad que tenían un juego muy directo y lo hicieron bien"

Lo que demuestra que tenía más miedo que de costumbre pudo, incluso, costarle caro, pues el Arsenal no compareció del todo bien sobre un terreno de juego dominado por el Lincoln City en gran parte de la primera mitad. De hecho, fue Petr Cech el primer jugador Gunner en recibir la aprobación de un público que no olvida el estrépito de Ospina en la UEFA Champions League. El cancerbero checo tuvo que intervenir de manera meritoria en un uno contra uno ante un jugador rival que hubiera complicado mucho la atmósfera del Emirates Stadium. A esta parada y al nivel de su rival en cuartos de la FA Cup también se refirió Arsène Wenger: “Fue difícil. Eliminaron al Ipswich, al Brighton y al Burnley. Se pudo ver en la primera mitad que tenían un juego muy directo, tenían mucha claridad en lo que querían hacer y lo hicieron bien. Había mucha gente detrás de ellos y tuvieron una gran oportunidad que Cech salvó en la primera parte”. Por otro lado, espera que asciendan a final de curso.

Posiblemente, la nota negativa del encuentro fue la lesión de Oxlade-Chamberlain quien, a pesar de salir en el once inicial, tuvo que dejar su sitio en el campo a Mesut Özil en el minuto 27 de la primera parte. Según ha desvelado el técnico galo, sufre “una lesión en el tendón” de la que desconoce su gravedad. Si podrá seguir ayudando o no al equipo en lo que resta de temporada se determinará tras las correspondientes pruebas médicas. En este momento en el que estaba en el foco de las negociaciones de cara a la próxima temporada, el centrocampista inglés vuelve a sufrir otro revés en forma de lesiones.

Finalmente, los periodistas que se dieron cita en la sala de prensa del Emirates Stadium preguntaron a Wenger si catalogaría de buena temporada el hecho de ganar la FA Cup y terminar entre los cuatro primeros clasificados: “Eso no está en mi mente. Solo me concentro en ganar el próximo partido y es lo que quiero hacer”. Así pues, no se puede saber qué nivel pone el técnico francés para cuajar una buena campaña que, eso sí, será determinante de cara a un futuro que cada vez parece más incierto.