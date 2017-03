Cech: “La temporada puede ser completamente diferente en unas pocas semanas”

Google Plus

Petr Cech atiende a los medios de comunicación | Fotografía: Arsenal

Tras el rotundo marcador global de 10-2 favorable al Bayern Munich en la UEFA Champions League, mucho se ha hablado del árbitro y de la rotación en la portería. Lo cierto es que Ospina no ha salido bien parado de una eliminatoria dura ante una de las mejores delanteras de Europa. Qué trascendencia pudieron tener estos resultados en la decisión de Wenger de cara al partido de cuartos de final de la FA Cup ante el Lincoln City no ha sido desvelada, pero lo que sí está claro es que el francés pasó la alternativa a un Petr Cech que no había venido disputando ninguna de las eliminatorias coperas anteriores. Su importancia fue clave, pues detuvo un mano a mano en la primera parte cuando el partido aún estaba cero a cero. El Lincoln City, un conjunto de Quinta División que ni mucho menos fue a visitar el Emirates Stadium, puso a prueba a un guardameta que, aunque ha dejado algunos fallos en su etapa como Gunner, siempre cuaja una buena actuación.

"Se pudo ver que estaban fatigados y tenían las piernas cansadas"

Tras el encuentro, el portero checo atendió a los medios de comunicación para resaltar la importancia de ese momento: “Por suerte pude salvar el disparo de Nathan Arnold, y luego Theo Walcott anotó el primer gol, que fue decisivo por llegar antes del descanso”. Hasta ese momento, los entrenados por Danny Cowley plantaron cara a uno de los equipos referentes en el fútbol inglés. Con una buena colocación defensiva, el Lincoln City logró aguantar hasta el minuto 45, cuando el delantero inglés aprovechó una serie de rebotes en el área para poder batir a Farman. Durante la segunda mitad, el gran esfuerzo realizado por los visitantes dejó un gran cansancio que aprovecharon los Gunners para imponerse finalmente por 5-0: “En la segunda mitad hemos seguido adelante y, por el gran esfuerzo de la primera parte, se pudo ver que estaban fatigados y tenían las piernas cansadas. Hemos aprovechado eso”.

De cara a lo que resta de temporada, donde queda la Premier League y esta FA Cup en la que ya están en semifinales, el guardameta espera que “tanto los jugadores de alto nivel como el cuerpo técnico estén listos para terminar lo mejor posible”. Asegura, además, que “la temporada puede ser completamente diferente en unas pocas semanas”, dejando entrever que llega uno de los periodos del curso más importantes, de esos en los que se deciden gran parte de los objetivos de los equipos.