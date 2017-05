Mark Hughes: "El ambiente en el vestuario es bueno"

Google Plus

Hughes en el último encuentro del Stoke / Foto: Stoke City

Solo cuatro jornadas restan para que finalice esta edición de la Premier League. Y como es normal, muchos equipos cogen la calculadora para ver si con los puntos que quedan, pueden llegar a sus objetivos. Muchos, pero no todos, ya que hay otros que tienen sus objetivos cumplidos. Uno de estos conjuntos es el Stoke City. Los Potters han tenido una temporada tranquila, y aunque no estén salvados matemáticamente, solo una debacle total y absoluta provocaría no ver a los de Stoke-on-Trent en la Premier League la próxima campaña. Aún así, la derrota ante el Swansea en la anterior jornada ha dejado ciertas dudas en el ambiente del equipo. Por ello, Hughes, entrenador del Stoke, habló acerca de esto antes del partido ante el West Ham. "El ambiente en el vestuario es muy bueno y ya estamos pensando en el siguiente partido", dijo el entrenadle galés.

Pese a que el equipo podría tomarse estos últimos como un trámite hasta el final de la temporada debido al buen hacer que han tenido a lo largo de esta, Hughes ha asegurado que la visita del West Ham al bet365 Stadium no se la van a tomar como un partido más. Los Potters quieren darle una alegría a su afición tras el tropiezo ante el Swansea, y esa motivación es más que suficiente para los locales. "Cuando decepcionamos a nuestros aficionados, debemos compensarlos", declaraba Hughes. Además, el galés afirmó que los Potters quieren pasar la barrera de los 40 puntos, objetivo que conseguirían si ganan ante el West Ham.

Hughes en su comparecencia también dio una gran noticia para cualquier aficionado del Stoke City. El joven y prometedor portero inglés Jack Butland vuelve a entrar en la convocatoria tras estar en la lista contra el Swansea. Esta convocatoria es más especial que la anterior, ya que Butland vuelve a estar en un partido ante su público tras la grave lesión de tobillo que sufrió defendiendo los colores del combinado nacional inglés.