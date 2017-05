Sean Dyche: "Estamos en buena forma en este tipo de  partidos"

Google Plus

Sean Dyche en un entrenamiento del Burnley / Foto: Burnley FC

El Burnley desde el inicio de temporada, se esperaba que fuese como uno de los equipos que estuviese en la lucha por la permanencia. Y así está siendo. Los Clarets están cerca de los puestos de descenso, ya que se encuentran a cinco puntos del Swansea, equipo que marca la zona de descenso. Bien es cierto que no son los favoritos para descender, pero desde Turf Moor quieren poner tierra de por medio para evitar volver a Championship. Y que mejor manera de alejarse del Swansea que ganar a otro rival directo por el descenso. Este rival es el Crystal Palace, que tras una buena racha de resultados han conseguido alejarse de los puestos de descenso. Aún así, solo sacan dos puntos a los Clarets, por ello, una victoria sería clave. Por ello, Sean Dyche compareció en rueda de prensa antes de tan trascendental partido. "Estamos en buena forma en este tipo de partidos", afirmó el entrenador inglés.

Dyche en rueda de prensa se mostró satisfecho, ya que el Burnley en esta temporada ha hecho su récord de puntos en Premier League, afirmando que este es "el camino" que hay que seguir. Esos buenos resultados que han tenido los Clarets se deben a que han conseguido "aprender" a lo largo de esta temporada y la de hace dos años, en la que descendieron. Todo este aprendizaje y experiencia seguro que les viene bien a los del conjunto norteño, ya que la ardua tarea que tienen, la de permanecer en la Premier, no es nada fácil. Para ello, han tenido que saber explotar sus mejores bazas, como el empuje de su afición en Turf Moor. De hecho, sus 10 victorias han sido ante su afición. El problema de los Clarets ha sido alejarse de su feudo, ya que fuera de casa no han conseguido ganar aún. Por ello, ganar ante el Crystal Palace puede implicar un aumento en la moral de la plantilla. Y no es para menos, porque conseguirían su primera victoria fuera de casa ante un rival directo y se alejarían de los puestos de descenso.

La comparecencia del entrenador inglés continuó comparando la evolución de su equipo esta temporada respecto a la fatídica temporada del descenso, afirmando que esta temporada su equipo consiguió empezar "mejor". Por ello, Dyche no dudó en que su equipo, pese a estar cerca de las últimas plazas, está acercándose a su meta. "Mi trabajo, el del equipo y el del personal está haciendo que lo logremos, porque lo estamos logrando", declaraba el entrenador inglés. El partido ante el Palace podrá ser el partido donde el equipo norteño podrá alejar todos los fantasmas que tienen desde que descendieron, o ser el partido donde todos estos miedos se apoderen del equipo y se repita la historia