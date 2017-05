Eddie Howe: "El objetivo es llegar a los cuarenta puntos"

EddieHowe: "El objetivo es llegar a los cuarenta puntos" | Premier League

Partido clave. El combinado "Cherrie" llega al Stadium of Light con la permanencia casi firmada tras su segundo año consecutivo en la élite inglesa. Los de Eddie Howe, no obstante, lo tienen claro: hasta que no esté matemáticamente hecho, el equipo no se va a relajar.

Así pues, la trascendencia de este encuentro es vital para ambos equipos. La victoria visitante supondría la permanencia para el Bournemouth, mientras que la derrota local pondría al Sunderland al borde de la Championship.

Eddie Howe habló con los medios sobre el encuentro ante el combinado de David Moyes: "No, no estamos seguros hasta que no esté matemáticamente hecho. Nos encantaría terminar con más de 40 puntos esta jornada. A partir de ese puntuaje podemos empezar a pensar en otras cosas. De momento, la permanencia no está firmada aún", dijo Eddie Howe.

"Todo se reduce a mantener nuestra progresión y nuestro momento en la Premier. Será un partido muy difícil, todos los encuentros a domicilio en Inglaterra son difíciles. No vamos a subestimar al Sunderland", explicó el técnico inglés.

"He visto cosas increibles en el mundo del fútbol. Nuestra mentalidad tiene que ser muy dura, jugamos ante un equipo que literalmente se juega su vida en la Premier League", finalizó el entrenador del Bournemouth.

Los de Eddie Howe esperan encontrarse un ambiente muy duro en el que ganar será una tarea difícil. Cabe destacar que el Sunderland ganó en el Vitality Stadium por 1-2, partido que dio los primeros tres puntos de Moyes en el combinado del Stadium of Light. Dicha victoria les dio un rayo de esperanza, algo que necesitan más que nunca para salvarse del pozo.