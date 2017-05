Conte: "Al final de la temporada todos los partidos son duros"

Antonio Conte. Foto: Chelsea.

El entrenador de Chelsea, Antonio Conte, habló con los medios de comunicación en rueda de prensa en el complejo de entrenamiento de Cobham. El entrenados Blue se mostró contento con por las victorias de los últimos partidos pero no se relaja y sabe que necesita que sus jugadores estén a su mejor nivel si pretenden a volver de Goodison Park con tres puntos.

"Everton es un muy buen equipo y en casa son muy fuertes"

“Everton es un muy buen equipo, con grandes jugadores en su plantilla. Ellos tienen buena calidad, son un equipo físico también, tienen un buen entrenador. Ellos juegan al fútbol bien organizados, y seguro que será un partido muy difícil para nosotros, pero al final de la temporada todos los partidos se vuelven duros por diferentes razones”, aseguró Conte.

“Cuando juegan en casa son más fuerte. Sabemos eso, pero para nosotros es muy importante tener en cuenta nuestro juego, para preparar muy bien y jugar a este partido en una gran condición física y con una buena organización. Sabemos muy bien cuales son nuestras tareas en la defensiva y ofensiva”, añadió el italiano cuando se le preguntó acerca de la racha de ocho victorias consecutivas del Everton en Goodison Park.

Conte en pleno entrenamiento | Foto: Chelsea.

"Hay que prestar gran atención a Lukaku"

Pero, para Conte, cortar la racho de los Toffees no es la única tarea y también se pone como objetivo parar al máximo goleador de la Premier League, Romelu Lukaku: “Es un muy buen jugador. Está anotando muchos goles esta temporada, pero no sólo esta temporada. Hay que prestar mucha atención. Es siempre lo mismo, se estudia el oponente y se trata de encontrar la mejor solución para detenerlos. Hay que prestar gran atención a Lukaku y también a los otros jugadores”.

El entrenador italiano también evaluó la situación defensiva de Chelsea, que lleva once partidos ligueros sin poder mantener el arco en cero: “No me gustan muchos las estadísticas, pero es importante saberlo. A veces las estadísticas no son ciertas, sobre todo en cuanto a la posesión. Puedes tener una buena posesión y entonces perder el juego. Por lo que algunas estadísticas no son tan importantes. Pero la estadística sobre el arco en cero es importante. Son 11 los partidos en los que no hemos sido capaces de mantener la portería a cero. No estoy preocupado por esto, pero al mismo tiempo estamos trabajando”.

Foto: Chelsea.

Por otra parte, Conte dijo que él y los jugadores han preparado el viaje a Merseyside con un objetivo claro en mente, ganar para asegurarse la punta y un lugar en Europa: “Otra victoria no sólo garantizaría seguir sosteniendo los cuatro puntos de ventaja, también garantizaría nuestro lugar en la Champions League de la próxima temporada”.

"Una victoria nos garantiza un lugar en la Champions League de la próxima temporada"

“Por supuesto que debemos disfrutar de este tipo de situaciones porque después de mucho trabajo es importante llegar al final de la temporada luchando por cosas importantes. Para nosotros, luchar por el título y la FA Cup es un gran logro”, agregó el entrenador de Chelsea.

“En esta parte de la temporada cada partido es muy difícil por muchas razones. Uno tiene mucha presión, uno sabe que tiene que ganar, y jugar con ese objetivo no es sencillo. No sólo para nosotros, también para el Tottenham. Pero estamos listos. Hemos trabajado mucho para luchar por el título y queremos alcanzar este objetivo con todas nuestras fuerzas”, concluyó Conte.