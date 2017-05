Conte: "Tenemos que continuar así si queremos la Premier"

Conte: "Tenemos quecontinuar así si queremos la Premier" [foto premierleague]

Victoria vital en el Goodison Park. Los de Antonio Conte ganaron en un estadio intocable, en el que solo el Liverpool había ganado este año. El primer gol de Pedro desatascó el encuentro, mientras que Cahill y Willian sentenciaron el juego.

"No ha sido un encuentro sencillo. El Everton y Koeman supieron organizarse bien en defensa. Se nota que prepararon muy bien el encuentro. No obstante, Pedro nos dió el partido. Está demostrando que es un gran jugador, quiere ganar tanto como lo que logró con el Barcelona", explicó Antonio Conte.

"Sabemos que esta parte de la temporada es la mejor. Tenemos que ganar todos los encuentros, haciendo poco a poco nuestro trabajo. Ha sido un gran partido en el que mis jugadores me han demostrado muchas cosas que quiero ver en un encuentro", argumentó el técnico italiano.

"Me encanta tener este tipo de problemas. Todos pueden jugar, lo hacen muy bien. Tanto Willian como Cesc Fàbregas juegan bien desde el once inicial y revolucionan el partido cuando salen desde el banquillo. Es importante a estas alturas de temporada", dijo Conte al ser preguntado por su once inicial.

"Me encanta tener este tipo de problemas" "La lesión de David Luiz no parece ser grave. No he hablado con el doctor, pero espero que esté preparado para el siguiente partido. Aké me ha impresionado mucho hoy, ha demostrado que juega como un veterano", explicó Conte al ser preguntado sobre la lesión de David Luiz durante el partido.

"Ahora toca descansar, hemos terminado muy bien una semana importante para nosotros. Si no ganamos ante el Middlesbrough, perdemos esta gran victoria. Tenemos que concentrarnos igual en cada encuentro", finalizó el técnico italiano.

Con esta victoria el Chelsea mantiene el liderato. El Tottenham, que no perdonó ante el Arsenal en White Hart Lane, continua en la carrera por el título liguero y se colocan a cuatro puntos de los "Blues", que ya sellaron hoy su pase a la próxima Champions League.