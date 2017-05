Silva: "Es un buen resultado, teníamos que cambiar nuestra racha fuera de casa"

Google Plus

Marco Silva. Foto: TigersTV.

Marco Silva, entrenador de Hull City, habló con los medios tras el empate 0-0 del sábado ante Southampton en el St. Mary’s Stadium. Los Tigers llegaron al sur de Inglaterra con una racha de cinco derrotas consecutivas en condición de visitante por Premier League, algo que cambió gracias a que el portero Jakupovic detuviera un penalti a Dusan Tadic en el minuto 91 del encuentro.

“El penalti detenido en el último minuto fue, obviamente, un gran momento en el partido y si Southampton hubiera marcado habríamos tenido una derrota que no merecíamos. Mi staff me dijo que creían que era penalti, pero en la misma situación en el otro extremo del campo el árbitro no dio nada”, dijo Silva.

Jakupovic le detiene el penalti a Tadic | Foto: Premier League.

“No quiero hablar sólo de lo que ocurrió en el último minuto del partido. Durante todo el encuentro mostramos una buena organización y jugamos un muy buen fútbol. Estuvimos muy bien en la primera mitad y tuvimos un par de oportunidades para anotar. El poste le negó el tiro libre a Kamil [Grosicki] y luego Niasse tuvo una buena oportunidad”, añadió el entrenador de los Tigers.

"Controlamos el juego, pocos equipos hicieron eso en St. Mary's"

“Lo que hicimos en el primer tiempo es algo que no muchos equipos hacen en la casa de Southampton. Hemos controlado el juego y controlamos a algunos de sus mejores jugadores. Nuestras decisiones en el último tercio de la cancha no fueron las mejores, sin embargo, y deberíamos haber creado más ocasiones. Southampton salió mejor en la segunda mitad, pero mostramos una buena organización y tuvimos un buen rendimiento”, agregó el portugués.

“Es un buen resultado, pero por supuesto que quería más que un empate. Era importante que sacáramos algo de este partido, ya que teníamos que cambiar nuestra forma fuera de casa. Esto debería dar más confianza a los jugadores. Vamos a descansar y comenzaremos a centrarnos en el partido contra el Sunderland -ya descendido- el próximo sábado”, cerró Marco Silva.