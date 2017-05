Mourinho: "Los jugadores están muy cansados"

Manutd.com

El Manchester United empató a uno en Old Trafford contra el Swansea. Rooney anotó de penalti en la primera parte, pero Sigurdsson en la segunda puso el empate en el marcador. Mourinho habló con MUTV y BTSport.

La fatiga fue clave en el partido: “No es que nos viéramos cansados, estamos cansados. Si alguien quiere analizar la actuación en sí, es una cosa, pero eso no se puede hacer, no se puede analizar la actuación fuera de contexto. El contexto es: nueve partidos en abril, este fue el noveno partido de abril con un equipo de 22 hombres que ahora está muy mermado. Los jugadores están muy, muy, muy cansados. Así que no se puede aislar la actuación del contexto. ¿Acaso Ashley Young y Jesse Lingard lucieron más finos que los demás? Claro que sí. No jugaron el partido pasado. Estamos atravesando por una situación muy complicada, pero los chicos dieron absolutamente todo, así que estoy más que contento y satisfecho con su trabajo. Soy lo suficientemente inteligente y experimentado para no aislar la actuación del contexto. Son chicos valientes, volvieron a entregarse totalmente, en cuerpo y alma. El jueves [ante el Celta de Vigo] tendremos que volver a jugar”.

Para José, los jugadores lo dieron todo: “El Swansea estuvo metido de lleno en el juego, pero anotaron cuando no estaban jugando tan bien. En la primera mitad, tuvieron buen control, jugaron cerca de nuestra área y tuvieron algunas llegadas. Pero nosotros controlamos la segunda mitad; la situación de Rooney y Martial [una oportunidad clarísima para el United] fue completamente increíble. Teníamos el control total, y luego concedimos un gol en un tiro libre; dada nuestra experiencia debimos haber podido evitarlo. Repito, los jugadores, cansados, intentaron absolutamente todo, así que, si la gente quiere criticar su desempeño, es libre de hacerlo, pero yo no, yo estoy satisfecho.

Los jugadores lo dieron todo y se merecen todo. No puedes aislar la actuación del contexto, es decir, nueve partidos en abril, el último partido un derbi el jueves por la noche, y hoy, domingo, un partido al mediodía. No estoy contento con el resultado, pero estoy muy contento con los muchachos”.

Mourinho habló sobre el Celta: “Para mí, el próximo es siempre un juego importante. Haremos nuestro máximo esfuerzo. Obviamente, estaba bromeando cuando dije que estaba entrenando para jugar el jueves, pero no importa quién juegue. Todos hacen su mejor esfuerzo, y siempre confío en ellos. Lo damos todo. Cuando das todo, no puedes hacer nada más, y les garantizo que lo daremos todo. Con un día más de descanso que del jueves por la noche al domingo por la mañana, tenemos un día más Es un poco más humano, por así decirlo, y con seguridad lo daremos todo. No importa el resultado o si llegamos a la final o no, estoy realmente satisfecho con la personalidad y el carácter de estos jugadores”.