Bilic: "El Tottenham es el mejor equipo de la Premier League"

Bilic y Pochettino saludándose en el encuentro de ida. Foto: Premier League

El Tottenham sigue su caza al Chelsea, y para seguir aspirando al título de campeones deberá superar equipos de mucho nivel como ya hizo el pasado domingo ante el Arsenal. Este próximo viernes en un encuentro adelantado a la jornada 35 visitarán al West Ham United, rival ciudadano del este de Londres antes de recibir al Manchester United el próximo día 14.

"Los derbis siempre son partidos grandes y especiales" Los Hammers no están viviendo su mejor temporada y tras cuatro partidos sin perder se sitúan siete puntos por encima del descenso, y aunque repetir el 1-0 del pasado curso no será sencillo, Slaven Bilic mantiene la esperanza. El croata se deshizo en elogios ante el equipo entrenado por Mauricio Pochettino, del que dijo: "Los derbis son siempre partidos grandes, especiales y no se les puede tratar como duelos aislados. Si además le añades la necesidad de puntos que ellos tienen para mantenerse en la lucha por el título y la nuestra por certificar la salvación, resulta más importante aún si cabe".

Antonio hizo el gol de la victoria el año pasado. Foto:Premier League

"Vamos a encarar el partido de una manera positiva, pero sabiendo que nos vamos a enfrentar al que, a mi parecer, es el mejor equipo de la Premier League", dijo con seguridad Bilic. "Espero poder disfrutarlo, porque creo que va a ser un partido muy emocionante y seguramente estaré muy nervioso. Tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir un resultado positivo", retó a los suyos, que sin duda alguna necesitan un extra de motivación para terminar la temporada de la mejor manera posible.

"Ya lo hicimos la temporada pasada, sacamos tres puntos cuando ellos mejor estaban. Venían en racha y con posibilidades de ganar la liga, pero lo logramos en casa con el apoyo de los nuestros", finalizó diciendo a la página web oficial del club.