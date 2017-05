Ronald Koeman: "Tal vez no merecíamos la derrota por tres goles, pero esto es fútbol"

Ronald Koeman en un entrenamiento | Everton FC

Ronald Koeman cree que el Everton puede aprender un montón de ver su historial de Premier League. Everton y Chelsea estaban en un enfrentamiento muy parejo en la tarde del domingo hasta que llegó el minuto 66. Los de Antonio Conte a través de Pedro finalmente abrieron el marcador con un impresionante disparo desde 25 yardas. Los goles de Gary Cahill y Willian añaden un lustre a un marcador que Koeman sentía que era dura pero el holandés sigue siendo positivo sobre el progreso de su equipo durante su primera campaña en el timón.

Antes del domingo, los Toffees habían anotado 29 goles en casa en 2017, encajando sólo seis, pero se despegó en contra de los visitantes más clínicos mientras se deslizaban a solamente una segunda derrota liguera Goodison este término.

“Hemos tenido una buena racha en casa”, dijo Koeman. “Nos fue bien y marcamos muchos goles, pero hemos visto hoy que equipos como el Chelsea son difíciles de superar, ya que tienen jugadores de gran calidad y la experiencia que mostraron después de ir 1-0 arriba para ir a matar el partido. Esa es la dirección que queremos seguir".



“Nuestros jóvenes jugadores han aprendido mucho también, mucho más de lo que puedo entrenarlos". “Para jugar en el terreno de juego contra un equipo como el Chelsea, ven la alta calidad [necesaria]. “Pero no hay crítica para nuestros jóvenes jugadores. Lo hicieron así y muy bien.”



Koeman también alabó la contribución de Enner Valencia , que entró para hacer apenas su cuarta apertura de la Premier League de la temporada. “Lo hizo bien”, dijo. “Estaba corriendo, por lo que es muy difícil y ganar cabeceras. “Tal vez necesitaba un poco más de control en su último pase a Romelu [Lukaku], entonces podría haber creado una mayor probabilidad de que nosotros. “Pero él era peligroso, que estaba trabajando duro, que era parte del equipo y eso es bueno.”

Por largos períodos el Everton igualó a los líderes de la liga y se vio cerca de abrir el marcador a los dos minutos del primer silbato cuando Dominic Calvert-Lewin golpeó el poste. “Creo que lo hicimos bien”, dijo Koeman. “Empezamos bien y tuvimos un poco de mala suerte en el primer minuto por golpear el poste. Hemos hecho algunos errores en posesión y esto les hizo sentirse muy peligrosos a veces en la primera mitad, pero creo que hicimos un buen trabajo hasta el 1-0.



“Después de eso, hace que sea más difícil crear ocasiones y luego, por supuesto, si se pone un poco más de espacio a continuación, que son un equipo que puede matar el partido con el segundo gol. El tercer objetivo era mostrar una alta calidad en el lado ofensivo del Chelsea". "Tal vez no merecíamos la derrota por tres goles, pero esto es fútbol".



“No creo que físicamente fueran superiores a nosotros,​ pero estaban seguros de la forma en que defendió su ventaja, que eran el equipo más experimentado y se las arreglaron para ir 2-0 arriba. Esperaban al espacio, esperaron posibilidades. Creo que la comparación de nuestro juego ofensivo para ellos fue la diferencia hoy. Era realmente clínica.”



Una luz que brilla en la tarde fue la actuación del centrocampista Idrissa Gana Gueye aunque decepcionante por el resultado , que marcó al hombre del Chelsea Eden Hazard y restringió el impacto de la belga influyente en el concurso. Cuando se le preguntó sobre el rendimiento de Gana, Koeman añadió: “Lo hizo muy bien. Es muy difícil de marcar a una obra como Eden Hazard. Pensé que lo controlaba, era agresivo y detuvimos uno de los puntos fuertes del Chelsea en la actualidad. Fue una destacada actuación por parte de Gana.”



Koeman también ofreció una actualización sobre Morgan Schneiderlin , quien se perdió el partido por una lesión muscular. Él dijo: “En realidad no es malo. No es el final de la temporada para Morgan. Tal vez la próxima semana, tal vez no - pero no va a tardar más de 10 días “.