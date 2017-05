Sigurdsson advierte que el Swansea mantendrá la pelea hasta el final

Foto: Swansea City

El Swansea sacó un punto vital de Old Trafford el pasado domingo gracias a Sigurdsson y con ello restaron el punto que el Hull también había sumado en condición de visitante ante el Southampton. Con esto los galeses llegaron a los 32 puntos por los 34 que poseen los tigers, dejando así la diferencia tal como inició la jornada, ambos con distancia considerable al Middlesbrough, que parece será el otro equipo destinado a descender junto al Sunderland que ya lo hizo. Un cupo más para bajar a la Championship queda disponible, y las proyecciones de la Premier indican que será para alguno de estos dos equipos.

Luego del encuentro, el delantero islandés aprovechó para mandar un mensaje al Hull City y advertirle que pelearán codo a codo hasta el final de temporada y no se rendirán sin dar el máximo de la batalla.

"Estamos un punto más cerca de la esperanza. El resultado no le da al Hull City demasiado espacio para respirar y ahora no pueden darse el lujo de tropezar demasiadas veces. Era importante para nosotros no salir con las manos vacías", comentó el islandés. "Estamos llegando al final de temporada donde los equipos luchan por sus vidas y salen a conseguir resultados. Estamos centrados en nosotros mismos y presionándolos para no darles oportunidades de escape", agregó.

"Creo que todo se va a definir en el último partido. Ellos probablemente no esperaban que consiguiéramos sumar en el juego hoy. Es bueno para nosotros cancelar el punto que obtuvieron", indicó Sigurdsson.

Al ser preguntado por su opinión ante las declaraciones de su entrenador, quien comentó tras el partido que el árbitro había sido "engañado" por Rashford en el incidente del penal, el delantero islandés insistió en que ya no debían pensar en eso sino en el porvenir.

"No podemos estar culpando a los árbitros ni a nadie más. Debimos haber asegurado los puntos que necesitamos antes de entrar en los últimos tres partidos. Igual, no parece que lo haya tocado demasiado, pero es difícil para los árbitros porque no tienen la oportunidad de una repetición", expresó el futbolista.

Para finalizar, agregó que, a pesar de estar en una posición dura para pelear, no deben rendirse ahora. "Es totalmente nuestro que estamos en el lugar donde estamos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y hacerlo bien", sentenció.

Al Swansea le restan tres partidos por la Premier League para decidir su futuro inmediato, al igual que al Hull. Los tigers tienen la ventaja, así que dependen de sí mismos, mientras que los galeses necesitan imperiosamente que el Hull City falle, pero además necesitan sacar todos los puntos que les restan en las siguientes jornadas. Como sea, es muy probable que todo se decida en la jornada 38.