Klopp: "Necesitamos seguir centrados, la presión termina al final de la temporada"

Klopp aplaude a los aficionados tras el triunfo. | Foto: www.liverpoolfc.com

La victoria del Liverpool en Vicarage Road dejó satisfecho a Klopp. Los tres puntos obtenidos significaban mucho tras los empates de Manchester City y Manchester United y la derrota del Arsenal.

De la forma en que se logró el triunfo, con un espectacular gol de Emre Can, sorprendió a propios y extraños. Jürgen Klopp, el principal valedor del centrocampista alemán a lo largo de la temporada, quedó asombrado con el gesto del ‘23’ del Liverpool hacia el final de la primera parte: “Me encantaría verlo de nuevo. Todo el mundo está hablando sobre ello. Solo lo he visto una vez, pero pareció bastante bueno”. Este tanto, a la postre, terminó significando tres puntos más para los Reds en un desplazamiento muy difícil: “Fue un partido complicado como todos vimos. Son un rival muy duro al que enfrentarse, defienden muy atrás. Nosotros pasamos mucho, que era lo que teníamos que hacer, no era posible crear una ocasión tras otra. Creo que hemos mejorado respecto a la semana pasada cuando parecía que no teníamos suficiente paciencia. Claro que no habíamos entrenado la chilena de Emre, pero especialmente ese pase, fue el asunto central en nuestro primer día de entrenamiento, así que es genial ver cosas así, el pase de Lucas, la carrera de Emre. Es estupendo porque podíamos imaginar cómo defenderían ellos. Marcamos ese fantástico gol y entonces teníamos que mantenernos en el partido”.

Emre Can, que por las lesiones de Henderson y Lallana ha encontrado un puesto en el once inicial del Liverpool, firmó el gol de la victoria con una bella factura. El alemán de origen turco aprovechó un buen pase de Lucas para hacer una chilena desde la frontal del área y colocar el balón dentro de las redes. Klopp, su defensor a lo largo de la temporada, estaba muy contento con el partido: “Si no sois positivos con Can despues de este partido y este gol, entonces algo está mal. Es un gran chico, nos ayuda. Sabemos cómo trabaja. Tenía un problema en su pierna al comienzo de la temporada, pero no teníamos posibilidad de dejarle fuera. Hemos hablado mucho sobre esto, y todo el mundo veía sus actuaciones y se preguntaba qué estaba mal”.

Por suerte para el entrenador, los problemas físicos que le han lastrado a lo largo de la temporada ya han sido superados. Tanto es así, que este es el segundo tanto de Emre Can que da puntos a los Reds tras el que le hizo al Burnley en Anfield hace unas semanas: “Él, físicamente, es fuerte y eso es muy importante para nosotros. Si puede marcar goles como este, su cuerpo adquiere mucho más sentido”.

Durante la segunda parte, el Liverpool notó el cansancio y el Watford, poco a poco, se acercó sobre la portería de Mignolet. Sin embargo, pudieron mantener el resultado: “Trabajamos mucho y no pudimos mantener el nivel de energía debido al cambio muy temprano y teniendo que cambiar a Adam de nuevo. Pese a eso, estuvimos cerca de marcar una o dos veces más cerca del final pero no con grandes ocasiones”. El primer cambio de Adam Lallana fue sustituyendo a Coutinho, que recibió un golpe en los primeros minutos y dejó el campo alrededor del minuto 13. Aunque parecía muy doloroso, Klopp quiso tranquilizar a los aficionados acerca del brasileño: “Tiene una pierna muerta, afortunadamente no es demasiado serio pero es muy doloroso y no había opciones de que se quedara en el campo. Todos pudimos ver que lo intentó, pero no pudo”.

Tras los resultados del resto de rivales, el Liverpool volverá a Anfield a falta de tres jornadas y con los números a favor para ser equipo de Champions League la próxima temporada. Sin embargo, este no parece ser un factor importante para el técnico, que en la rueda de prensa comentó que necesitan “estar centrados y concentrados; tenemos presión, sí, pero termina al final de temporada”. Desde el comienzo de la temporada, los Reds han buscado entrar en la máxima competición europea y con tres partidos por disputar, aún se mantienen en la lucha: “No esperábamos que fuera a ser fácil. Si alguien piensa que ya hemos ganado los tres puntos contra el Southampton, es que no ha visto al Southampton esta temporada porque son un equipo muy fuerte”.

El triunfo pudo quedarse en empate tras una última jugada en la que, de nuevo a balón parado, el Watford estuvo muy cerca de marcar con un remate de Prodl que se estrelló en el larguero: “Les dije a los chicos después del partido: ‘Si queréis matarme, esa es una buena forma de intentarlo’. La situación la habíamos defendido y entonces tenían tres jugadores en el segundo palo. ¿Qué puedo decir? Lo intentamos todo en 97 minutos, pero cometimos un error y pudo ser un gol. Eso es el futbol al más alto nivel. No jugamos perfecto hoy, pero podría haber sido difícil de aceptar un empate. Tenemos los puntos y creo que los chicos lo merecían”.