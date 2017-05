Philippe Coutinho sufre un golpe y no está lesionado tras el partido ante el Watford

Coutinho en el césped de Vicarage Road. | Foto: www.liverpoofc.com

Aunque el equipo de Anfield se llevó los tres puntos de su encuentro ante el Watford, pudo ser peor. El golpe que recibió Philippe Coutinho en los primeros minutos le obligó a retirarse del terreno de juego, generando el miedo de una nueva lesión entre los aficionados.

Ante del minuto cinco, en un encontronazo con Adrian Mariappa, el brasileño del Liverpool salió dolorido en su pierna derecha. Tras ser atendido por los servicios médicos, Adam Lallana se puso a calentar mientras su compañero probaba sus capacidades en el césped de Vicarage Road y solo 5 minutos después, alrededor del 13 de partido, saltó al campo en sustitución del ‘10’ Red. Por suerte para el conjunto de Anfield, todo ha quedado en una pierna dolorida, pero la sensación de los aficionados, cuando se retiraba cojeando del terreno de juego, no presagiaban una noticia tan positiva dentro del dolor que sufrió el jugador.

Las imágenes que por televisión se pudieron ver del futbolista mostraban a Coutinho con un aparatoso vendaje en el muslo derecho y un gesto de dolor en la cara que, tras la victoria, había desaparecido en sus redes sociales, cuando felicitó a Emre Can por el gol conseguido y se anunciaba que no era una lesión de importancia. Durante la rueda de prensa posterior al partido, Klopp también comentó que el brasileño “tenía una pierna muerta, afortunadamente no es demasiado serio pero sí muy doloroso”. De la posibilidad de que el jugador no fuera sustituido, también fue claro: “No había opciones de que se quedara en el campo. Todos pudimos ver que intentó correr y recuperarse, pero no pudo”.

Además de la sustitución, el entrenador del Liverpool corrió un tremendo riesgo al poner en el campo a Adam Lallana, recién recuperado de su lesión que le tuvo apartado cerca de un mes del fútbol. Un movimiento inteligente por parte del cuerpo técnico del Liverpool fue mantener a Coutinho en el terreno de juego durante algunos minutos para poder comprobar, primero, si el dolor disminuía y por tanto no era necesario el reemplazo, y segundo, que el calentamiento rápido que estaba realizando Lallana era de calidad y se aseguraban que sus músculos no entraran fríos y así se evitaban las posibilidades de una recaída. De hecho, al tratarse de un cambio circunstancial, cerca del final, volvió a ser cambiado el inglés, esta vez por Ragnar Klavan, para darle descanso después de disputar 70 minutos en su regreso.