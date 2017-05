Mourinho: ''Smalling, Jones y Pogba están de vuelta''

Foto: Manchester United

El Manchester United intentará sacar un resultado positivo en la ida de la UEFA Europa League ante el Celta de Vigo para acercarse a la final. Los británicos están acusando las bajas importantes en este tramo final de temporada. En la conferencia previa al encuentro, Mourinho brindó una actualización sobre la condición física de sus jugadores, y considera que aquellos que regresan a la alineación, lo están haciendo en un momento realmente crucial.

Los que regresan

''Chris Smalling, Phil Jones y Paul Pogba están de vuelta'', comentó el técnico luso. "En relación con la Europa League, esto es muy importante. Vamos a disputar dos partidos en una semana ante el Celta, es importante que todos estén de regreso. En comparación con la Premier League, pienso que ya es demasiado tarde... en abril jugamos nueve partidos, siete de los cuales fueron en la Premier League''.

Importancia de la Europa League

"Tuvimos demasiados problemas, demasiadas ausencias. Por eso, algunos jugadores tuvieron que jugar 750 u 800 minutos, y pagamos el precio. Jugamos ante equipos frescos, y acumulamos fatiga. En este momento, la perspectiva es diferente, porque ahora la Europa League es incluso más importante para nosotros. Es bueno tener de regreso a tres jugadores que nos brindan más opciones'', recalcando la vitalidad de la competición para el Manchester United.

Veteranía en el césped

"Juan Mata estuvo lesionado un tiempo, pero ya está listo para jugar. Tiene experiencia, es uno de los pocos jugadores que han disputado semifinales y finales europeas, así que no es nada nuevo para él. El único riesgo es que probablemente no pueda jugar 90 minutos; el peligro es que si comienza el partido, tal vez no lo pueda terminar. Desde la banca, no hay problema que juegue, así que está seleccionado y puede perfectamente jugar mañana", declaró Mourinho alegando la importancia de la experiencia de algunos futbolistas.

Sobre las declaraciones de Guidetti

El técnico de los Red Devils quiso responder a las palabras del delantero expresadas en el Media Day. Guidetti expresó que ''el partido es para disfrutarlo''. Mourinho tuvo algo que decir al respecto, "si fuera para disfrutar no habrían jugado con el segundo equipo ni habrían perdido 0-3 ante el Athletic. No están aquí para disfrutar, sino para ganar igual que nosotros", comentaba el portugués concluyendo con el tema.