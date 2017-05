Previa Celta - Manchester United: el todo o nada

Fotomontajes: Vavel

Ya no hay excusas para los equipos de las semifinales. Berizzo contra Mourinho en un duelo que va a ser histórico para un Celta que lo hizo todo bien en la primera vuelta, pero en cambio se ha desinflado mucho en la segunda; un United que nunca jugó bien al fútbol y le ha costado caro en una Premier que se queda muy lejos de los puntos que tiene el equipo de Manchester.

Con el resto de competiciones perdidas, Celta y Manchester United llegan a este partido en el que se jugarán la vida porque es lo único que les queda. Y porque estar la próxima temporada en la Champions League apetece mucho. Balaídos será un hervidero con una afición que ansía la competición europea, donde el Celta esté con los equipos grandes.

Estadio de Balaídos. Foto: Moiceleste.com

El Celta sólo piensa en la competición europea

Con el Celta ya salvado en la Liga Santander, los de Berizzo ven en la Europa League la luz al final del túnel. Fuera de eso no hay nada más. Tan sólo un triste puesto once en la liga con 44 puntos. Ya lejos del objetivo de los puestos europeos. Lo cierto es que el Celta no empezó bien la temporada y comenzó con tres derrotas seguidas hasta la jornada cuatro, que pudo empatar ante el Osasuna. Luego remontó e incluso pudo ganar en Balaídos al Barcelona por cuatro goles a tres. Pero el Celta se metió en una espiral de empates, derrotas y victorias de foma consecutiva, por lo que el equipo no entró en una dinámica regular. En la última jornada, el Celta ya pensó en Europa y dejó escapar los tres puntos ante el Athletic en Balaídos.

Para llegar a las semifinales de la Europa League, el Celta ha tenido que medirse en fase de grupos ante el Ajax, Panathinaikos y Standard de Lieja. Pasó a la siguiente ronda y dio el susto ante el Shakhtar. Los ucranianos ganaron en Vigo, pero el Celta pudo remontar y ganó por dos goles en Ucrania. El Krasnodar no supuso muchos problemas para estar en los cuartos de final, donde ahí sí que el Celta estuvo cerca de despedirse de la competición ante un Genk que le puso en apuros. El resultado de Vigo no era bueno, un tres a dos a favor de los gallegos pero sabiendo que tenían que jugar en Bélgica. El Celta marcó fuera de casa ya en la vuelta y el Genk empató a los pocos minutos. La incertidumbre y el sufrimiento se agarraron al equipo de Galicia, que supo aguantarlo bien y estar en las semis ante un equipo histórico como el United.

Partido de fase de grupos, Ajax vs Celta | Foto: La voz de Galicia

Un United plagado de bajas

La Premier League ha supuesto un desastre total para el United. El equipo no comenzó bien y ya notó la falta de puntos en la tabla. Luego remontó su juego, pero los resultados no eran favorables. Es ahí cuando la mala suerte se apoderó del equipo de Mourinho. Todavía se pueden recordar partidos como el jugado contra el Arsenal donde el United mereció ganar claramente pero sólo se empató. Y así el resto de los partidos donde el United jugaba bien pero no ganaba. Luego llegaron las lesiones, algunas graves como la de Ibra, que se pierde el resto de la temporada. Perder a un delantero como Ibra supone quitar el 80% de los goles de tu equipo, porque directa o indirectamente el delantero sueco participaba en la mayor parte de ellos. Es el turno para Marcus Rashford en la delantera y parece que el joven cumple en el campo.

La trayectoria del United no ha sido fácil en la Europa League para alcanzar las semis. En la fase de grupos se sufrió demasiado fuera de casa contra el Feyenoord y el Fenerbahçe. A pesar de todo, el United pasó como segundo y se encontró con el Saint-Etienne en la ronda de los 32. Ganó sin problemas en Old Trafford y en Francia resolvió con un solitario gol. Unos octavos ante el Rostov que no dejaron muchos problemas y en cuartos un Anderlecht que estuvo muy cerca de echar al equipo inglés en la competición. Rashford marcó en el descuento de la prórroga en una noche épica de fútbol en Old Trafford.

Ibra y Rashford celebran un gol en la Europa League. Foto: Manutd.com

Posibles alineaciones

En el Celta, Rossi es baja hasta octubre del año 2017; y el segundo portero, Rubén, es duda para entrar en la convocatoria. La alineación podría llegar a ser un 4-4-2 con Aspas en punta.

En el United son baja Ibra, Rojo y Shaw, este último estará fuera toda la temporada como ya anunció recientemente José Mourinho en la rueda de prensa. Vuelve Pogba al once y también podría hacerlo Juan Mata, quien seguro tendrá minutos.