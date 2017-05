Previa West Ham- Tottenham: sentirse como en casa

Google Plus

Celebración de un gol de los jugadores del Tottenham| Tottenham

West Ham United y Tottenham Hotspur se enfrentan en Olympic Stadium, en un partido para la 36ª jornada de la Premier League. el Tottenham Hotspur ganó en casa por (3‑2) la última vez que se enfrentaron en esta edición de la liga.En las últimas seis fechas, el West Ham ha conseguido una victoria frente al Swansea. Por lo demás tres empates contra Stoke, Everton y Sunderland, y las dos derrotas ante Arsenal y Hull City. Por otro lado, el Tottenham ha vencido en todos sus encuentros de Premier League, sin contar el partido de la FA CUP contra el Chelsea.

Sin esperanzas

El equipo de la casa está actualmente en la 15ª posición, con 39 puntos conquistados, después de 10 victorias, nueve empates y 16 derrotas. En el penúltimo partido, empató en casa frente al Everton por (0‑0). En el último partido, empató fuera frente al Stoke City por (0‑0). Para el campeonato, el West Ham United conquistó 14 puntos en 30 posibles, después de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas en los últimos 10 partidos que disputó en su estadio. En sus partidos para la liga en casa el resultado final más frecuente al descanso fue el 0‑0 (ocho en 17 partidos). Su defensa no ha sido muy sólida, ya que sufrió goles en siete de los últimos 10 partidos, pero su ataque ha marcado con regularidad, ya que marcó goles en siete de los últimos 10 partidos para esta competición.

El West Ham no está haciendo un buen campeonato en la liga inglesa y ocupa un lugar en la mitad inferior de la tabla. Sin embargo, dispone de una ventaja de siete puntos sobre el primer equipo en la zona de descenso cuando ya no faltan disputar apenas jornadas. Hasta este momento marcó 44 goles y sufrió 59, por lo que es el 10º mejor ataque y la 5ª mejor defensa de la liga.

Una final​

​El Tottenham ha ganado sus últimos nueve partidos de Premier League. También ha mantenido la portería a cero en sus últimos cuatro enfrentamientos, y ha marcado al menos dos goles en ocho de sus últimos nueve encuentros.

El equipo visitante está actualmente en la 2ª posición, con 77 puntos conquistados, después de 23 victorias, ocho empates y tres derrotas. En el penúltimo partido, ganó fuera frente al Crystal Palace por (0‑1). En el último partido, ganó en casa frente al Arsenal por (2‑0). En sus últimos 10 partidos como visitante para el campeonato el Tottenham Hotspur registra cinco victorias, dos empates y tres derrotas, por lo que conquistó 17 puntos en 30 posibles. En 34 partidos en esta competición, sufrió el primer gol 11 veces, pero consiguió la remontada en cuatro.



El Tottenham está haciendo un buen campeonato y ocupa una de las primeras posiciones de la tabla, con el 75% de los puntos conquistados, cuatro puntos detrás del líder Chelsea. Aún lucha por el título, por lo que necesita ganar todos los partidos hasta el final de la liga para poder soñar con este objetivo. Hasta este momento marcó 71 goles y sufrió 22, por lo que es el segundo mejor ataque y la mejor defensa de la liga. Lloris ha sostenido la meta en un total de 15 partidos. Y Harry Kane está detrás de Romelu Lukaku, con 21 goles.

Bajas

Angelo Ogbonna, Pedro Obiang y Michail Antonio no estarán disponibles para el enfrentamiento contra el Tottenham de Pochettino. Son duda Andy Carroll, Diafra Sakho y Arthur Masuaku, por lo que hasta última hora, no se sabrá si estarán en la convocatoria final.

Por parte del conjunto visitante, Erik Lamela, Harry Winks y Carter- Vickers estarán ausentes para la lista. Danny Rose no está al 100% pero todo parece ser que Mauricio Pochettino no arriesgará y pondrá a Davies.

​Últimos enfrentamientos

West Ham Empate Tottenham 2 1 3

En los anteriores seis encuentros, el el West Ham ha ganado dos partidas de tres al Tottenham cuando ha jugado en el Estadio Olímpico de Londres. Al igual que los 'spurs' cuando han jugado en White Hart Lane 2/3 victorias. El otro encuentro se saldó con un empate (2-2). Los hombres de Slaven Bilić, en las estadísticas les situán en 16º posición de local, y en noveno lugar fuera, a lo que el Tottenham esta campaña, sólo ha sido derrotado en tres partidos y ha empatado en seis ocasiones fuera de su estadio, y es líder ante sus aficionados.

Premier League 19-11-2016 Tottenham 3 : 2 West Ham 02-03-2016 West Ham 1 : 0 Tottenham 22-11-2015 Tottenham 4 : 1 West Ham 22-02-2015 Tottenham 2 : 2 West Ham 16-08-2014 West Ham 0 : 1 Tottenham 03-05-2014 West Ham 2 : 0 Tottenham

Posibles alineaciones iniciales

El West Ham optará por una defensa de tres, formada por Conte, Reid y Collins. Slaven ante este esquema, refuerza el centro del campo con cuatro jugadores para no desmoronar la transicion defensiva. Una de las virtudes de los 'hammers' es disparar desde libres directos. Suelen luchar en los duelos aéreos, especialmente en la línea de atrás. Los errores más habituales de este equipo, son los individualidades, se precipitan en la conducción del balón y el rival acaba robando. Las bandas, en la profundidad de los extremos, el West Ham sufre, por lo que Cresswell y Fernandes tendrán que guardar bien las espaldas y replegar constantemente.

El Tottenham no saldrá ni con Walker ni Rose. Finalizan toda oportunidad de gol que tienen, y más con Kane, Alli y Son que está encajando buenas actuaciones. Al igual que el West Ham es muy fuerte en los duelos aéreos, el equipo de Pochettino defiende a las mil maravillas esta circunstancia. Protegen los marcadores que tienen a favor, no se les escapan los puntos facilmente.Utilizan, habilidades individuales, con ejemplos claros, Alli y Eriksen.