Tammy Abraham aún no sabe si volverá al Chelsea

Abraham celebrando un tanto esta temporada. Foto: Bristol City

Tammy Abraham ha sido sin duda alguna el nombre más repetido en este curso de Championship, pues en su primer salto al fútbol profesional con apenas 18 años ha conseguido 23 goles con el Bristol City, uno de los conjuntos candidatos al descenso.

Desde su primer día con los Robins confesó que Antonio Conte seguía sus progresos y le aconsejaba como mejorar su juego, algo que unido a su buen hacer en una división tan competitiva como la categoría de plata del fútbol inglés, hacía presagiar que quizá pudiera volver a Stamford Bridge para ocupar un puesto en la primera plantilla.

Abraham ha superado el récord de Moussa Dembelé de más goles anotados en Championship El joven de la cantera Blue ha superado el récord de Moussa Dembelé, ex jugador del Fulham, de más goles marcados por un adolescente (menor de 20 años) en Championship, motivo por el cual el Bristol City quiere asegurarse sus servicios de nuevo de cara a la 2.017/18. La realidad es que Abraham aún no tiene claro que hará en unos meses, aunque muchos medios ingleses aseguran que el Chelsea está dispuesto a ofrecer un nuevo contrato al delantero para evitar una posible llamada de otros conjuntos que puedan darle más minutos.

Abraham posando con el trofeo al jugador del mes. Foto: Bristol City

La otra opción que cobra fuerza en estos momentos es marcharse a préstamo al Brighton and Hove Albion en lo que sería su primera temporada completa en la Premier League, aunque como el propio protagonista declaró recientemente que aún no hay nada claro. "De momento no hay nada decidido. No estoy seguro de si habrá un nuevo contrato o no. Como es normal he escuchado rumores, pero no hay nada más en firme porque no tengo muy claro lo que haré la próxima temporada", explicó ante los medios.

"Aún no he hablado con el Chelsea sobre la próxima temporada" "Aún no he hablado con el Chelsea sobre la próxima temporada. De momento estoy centrado en terminar aquí la temporada de la mejor manera posible antes de regresar a Stamford Bridge", anunció.

"El Bristol City es un equipo que desde ahora siempre estará en mi corazón y tengo claro que están interesados en volver a contar conmigo, pero no puedo tomar una decisión sin saber lo que quiere hacer conmigo el Chelsea porque igual quiere que continúe mi desarrollo de una manera diferente", dijo sobre su actual equipo. "Está claro que sería muy agradable volver al Bristol en un futuro, pero aún no tengo nada decidido", finalizó afirmando.