Bilic espera que Carroll y Masuaku se recuperen pronto

Slaven Bilic | Foto: West Ham

Slaven Bilic desea que tanto Andy Carroll como Arthur Masuaku, se recuperen por completo para el partido de este viernes ante el Tottenham Hotspur. Por una parte, el delantero inglés, se perdió los dos últimos partidos por lesión, mientras que el defensa francés, por otro lado, forzó contra el Stoke City en el anterior partido jugando media parte del encuentro.

Pero a pesar de ello, el entrenador, ha desvelado que ambos entrenarían de cara al partido de mañana, con vistas a ser incluidos en la lista de convocados.

"Hace ya unos partidos Arthur sufrió un golpe en su pie y tuvo que estar fuera de los entrenamientos durante varios días", señaló el técnico 'Hammer', "no tenía nada roto, pero estaba dolorido. Jugó frente al Stoke, aunque solo fueron 45 minutos, pero va a entrenar, y ya mañana decidiremos si jugará o no".

Respecto al estado de Andy Carroll, el croata, señaló que, "ha estado entrenando en 'solitario' un par de días y hoy lo haría con el resto de sus compañeros". "Esperaba que estuviese bien para el pasado partido, pero no lo estaba y no lo sabía; si me preguntais ahora (en rueda de prensa), no sabría que deciros, solo lo sabré después del entreno", destacó Bilic.

Mala nuevas sobre Sakho

Mientras que las noticias parecen favorables respecto al estado de Andy Carroll y Arthur Masuaku, la suerte no es igual para Mamadou Sakho. El delantero senegalés, atraviesa una difícil temporada en la que solo ha podido jugar cuatro partidos en toda la liga, y si se suman todos los minutos de esos encuentros, la cifra no llega a los 190 minutos, algo que entristece a Slaven.

En noviembre ya fue intervenido este jugador mediante cirugía en una operación en su espalda que lo mantuvo lejos de sus compañeros, y ahora que parecía que volvería, Sakho ha sufrido un nuevo revés. "Al comienzo de la pretemporada, Sakho se lesionó, regresó en el partido contra los Spurs, jugó un poco, y en el siguiente partido jugamos contra Manchester United", continuó Bilic.



"Fue operado y estuvo fuera por cuatro o cinco meses, regresó y ahora tiene otro problema. Es realmente un problema. No está apto para mañana y otra vez es su espalda y desafortunadamente está fuera el resto de la temporada, Ha tenido muy mala suerte", concluyó el entrenador.