Rashford deja al United con pie y medio en Estocolmo

Con un Celta debutante en semifinales de torneos europeos y un United en una fase donde tiene experiencia pero en una competencia atípica, la Europa League cerró este jueves su segunda serie semifinal. Para los dirigidos por el "Toto" Berizzo la obligación era ganar en casa para llegar sin apuros a Old Trafford, mientras que para los hombres de Mourinho, la tarea era sacar un resultado que pudiese resultar útil, y así lo hicieron finalmente llevándose la victoria por la mínima (0-1) en un partido espectacular de Rashford.

Ambos conjuntos llegaban al partido de sin haber logrado la victoria en sus respectivas ligas el pasado fin de semana, y es que el Celta venía de caer en este mismo estadio ante el Athletic, mientras el que United arribaba a tierras españolas luego de haber empatado con Swansea. Eso por sus respectivas competencias domésticas, aunque por la misma Europa League ninguno de los dos equipos se clasificó tan cómodo a esta fase: el United le ganó (2-1) al Anderlecht en tiempo de descuento y el Celta empató (1-1) contra el Genk en Bélgica.

Pero como cada fase es una instancia diferente, en este partido quedaban atrás esos recuerdos laboriosos para alcanzar las semifinales. El encuentro inició con un ritmo lento y ambas escuadras estudiándose sin mayor velocidad. El balón inicialmente estuvo controlado por los red devils pero los gallegos poco a poco fueron recuperando la posesión, aunque sin volverla efectiva. El primero en avisar para los locales fue Daniel Wass, aunque su disparo se marchó desviado provocando el lamento en la grada.

La primera ocasión de peligro real llegó al minuto 20 para los visitantes, cuando Rashford se abrió espacio en la zona derecha afuera del área y logró sacar un remate colocado al segundo palo, pero el arquero Álvarez alcanzó a soltar un manotazo que envió el balón al tiro de esquina, evitando así la caída de su arco.

Foto: UEFA

Quince minutos más tarde (35'), el United volvió a tener otra ocasión clara, en esta ocasión por intermedio de Mkhitaryan, quien tras un pase filtrado de Pogba se metió a la zona izquierda del área para soltar un remate rastrero al palo derecho que fue bloqueado por Álvarez con una de sus piernas, negándole así otra posibilidad a los rojos.

Y una tercera ocasión clara en este primer tiempo llegaría tres minutos más tarde (38'), cuando el joven inglés Rashford envió desde la frontal del área un pase flotado que, a la altura del punto penalti, su compañero Lingard golpeó con dirección de arco pero que, una vez más, encontró el cuerpo de Sergio Álvarez para evitar el gol.

Así culminaba el primer tiempo, con un equipo visitante algo más punzante a la hora de atacar, pero en el que se notaba la ausencia del sueco Zlatan, sobre todo a la hora de definir jugadas puntuales con contundencia. Por otra parte, el Celta llegó un par de veces con peligro, pero sin inquietar demasiado el arco de Sergio Romero.

El inicio del segundo tiempo no fue muy distinto al de la primera etapa, pero con un Celta algo más predispuesto a construir jugadas en el campo del United. Sin embargo, no tendría mucho efecto, pues los dirigidos por Mourinho rápido contrarrestaron los armados de los gallegos, y mantuvieron el dinamismo en ataque.

Hasta la mitad del segundo tiempo no hubo mayores acciones de peligro real, pero al minuto 68 se logró romper la paridad en el marcador (0-1) de la forma menos predecible. Una falta cometida en la zona derecha externa al área local fue cobrada como tiro libre, y el encargado de ejecutarlo fue Rashford. Tras un amague por parte de un compañero, el joven inglés golpeó el balón con fuerza directo al palo del arquero, pero en esta ocasión Álvarez no pudo salvaguardar su arco tras haber dado un par de pasos hacia la derecha, y el balón terminó colándose en el fondo del arco.

Foto: UEFA

Lo siguiente sería la presión, poco efectiva, del Celta en busca del empate, aunque sin generar ocasiones claras, hasta que Guidetti tuvo una sobre el final que no logró concretar, y que precedió a la última gran ocasión del encuentro en los pies de Paul Pogba, que tampoco finalizó en gol para el bien de las aspiraciones gallegas. Así culminó el encuentro con un resultado justo que deja al Celta tocado y al United con pie y medio en Estocolmo.

El United, rumbo a la Champions por vía europea

Los red devils dejan la serie servida a su favor con esta victoria de visitantes, y en Old Trafford no deberían tener problemas para eliminar al Celta y acceder a la final de la competición que se disputará en el estadio Friends Arena de la ciudad de Estocolmo. Por su parte, los gallegos ya piensan en una hipotética remontada para proseguir con su sueño europeo, el cual no piensan abandonar fácilmente. Para ello, deberán asaltar Old Trafford, algo que se antoja muy complicado.

Para los ingleses, la victoria de hoy resulta fundamental, pues en caso de sobrepasar la vuelta, solo tendrán que jugar a muerte el partido de la final, muy posiblemente frente al Ajax, para clasificarse de forma directa a la próxima Liga de Campeones. Esa es la vía rápida que tiene Mourinho para regresar a la gloria europea, pues en la Premier tiene el camino complicado, no solo para meterse, sino para hacerlo además en una posición que no da el acceso de forma directa (4º lugar).