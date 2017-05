Calvert-Lewin hasta 2022

Google Plus

Foto: @Everton.

Se acerca el final de la Premier League, y los jugadores empiezan a pensar en la temporada que viene. Y un claro ejemplo es el de Dominic Calvert-Lewin que ha prometido hoy a la presna de su club seguir "aprendiendo y mejorando" después de firmar un nuevo contrato gracias a su increíble año con el primer equipo.

El delantero ha puesto hoy su firma en un nuevo acuerdo de contrato, asegurando su futuro con el Everton hasta el final de junio de 2022.

Calvert-Lewin, firmó en agosto de 2016 procedente del Sheffield United, hizo su debut competitivo ante el Everton en la victoria de 2-1 contra el Arsenal en el Goodison Park y desde entonces ha jugado 10 partidos de primer equipo, el último contra el Chelsea el pasado domingo.

El jugador de 20 años anotó su primer gol para el Everton en la victoria por 4-0 sobre Hull City en marzo, y hoy declaraba: "No esperaba que las cosas se movieran tan rápido con el equipo y que jugara contra los equipos que he hecho, así que estoy muy agradecido por eso y estoy trabajando duro cada día para mejorar". Y añadía: "Estoy aprendiendo todos los días en los entrenamientos y en los encuentros , así que no puedo pedir mucho más".

"Parece que fue ayer cuando estaba firmando para el Everton, por lo que estar aquí ahora es una gran sensación. Mi salto al primer equipo fue un poco más rápido de lo esperado y he jugado unos cuantos partidos de nivel ahora. Entré con los Sub-23 inicialmente y ahora estoy disfrutando mucho de ser parte del equipo del primer equipo.

"Alrededor de Navidad tuve mi oportunidad con el primer equipo, conseguí sentarme en el banquillo y debuté. Se de donde he salido y he tratado de tomarlo en como impuslo en mi día a día. "

El entrenador del Everton, Ronald Koeman, le dio a Calvert-Lewin una oportunidad para el primer equipo a finales de 2016 después de su gran estado de forma con el equipo Sub-23 del Everton. Él marcó cinco goles para los jóvenes Toffees en todas las competiciones durante este período, ayudándoles a asegurar el título de la Premier League 2.

Antes de convertirse en un jugador del Everton, Calvert-Lewin avanzó a través del sistema de la academia de Sheffield United y progresó para hacer su debut con los Blades en abril de 2015 contra Leyton Orient, con tan solo 18 años de edad.

Pasó la primera mitad de la campaña 2015/16 en préstamo en Northampton Town, anotando ocho goles antes de regresar a Sheffield. Se unió al Everton por transferencia directa el pasado verano y ahora se garantiza muchos más años defiendo el color azul en Goodison Park.