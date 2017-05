Arsenal – Manchester United: el duelo definitivo

Caprichoso, como siempre, el calendario, deja un Arsenal – Manchester United a escasas jornadas del final de la competición. Por si no fuera poco, ambos equipos están luchando por quemar sus oportunidades de entrar entre los cuatro primeros clasificados, quienes viajarán por el continente europeo la próxima temporada. Con una plaza destinada al Chelsea, van a ser seis los equipos que luchen por las tres restantes. El Tottenham parece ser el que más claro lo tiene, mientras que el Liverpool es la principal referencia para los otros cuatro candidatos por no tener ningún encuentro aplazado. El Manchester City, quien no puede permitirse el lujo de acabar lejos de la máxima competición continental tras una temporada para el olvido, da paso a los que se encomiendan a la épica en mayor o menor medida. El United de Mourinho es el que más fácil lo tiene en comparación con Arsenal y Everton, quien, prácticamente, toma como un sueño esa posibilidad.

Sin embargo, este gran encuentro puede ser el definitivo en otro lugar del Emirates Stadium: la zona técnica. Arsène Wenger y José Mourinho vuelven a citarse una vez más, con el peso de la historia en la espalda de cada uno. Sonriente y ganador se presenta el portugués, quien ha hecho del Manchester United un equipo ganador que aburre sobre el terreno de juego. Triste y confuso llega el francés, sin saber a qué juega su equipo, a qué aspira ni qué decisión tomar. Su futuro, en el aire. El del equipo, para olvidar. En estos momentos, nadie confía en conjunto Gunner ni para ocupar un puesto de UEFA Champions League ni para ganar la que será su tercera final de FA Cup en cuatro años.

Incertidumbre en todos los sentidos

En un fútbol como el actual, en el que no hay tiempo ni para saborear una victoria ni para lamentar una derrota, la poca planificación puede ser un grave problema. Ese puede ser el principal debe del Arsenal, como entidad, de esta temporada. Los Gunners no han sabido controlar los tiempos, ni en lo que se refiere al apartado deportivo ni al institucional. El secretismo que envuelve el futuro de Arsène Wenger está llevando a la locura a una plantilla que no sabe nada acerca de la próxima temporada. No solo desconoce quién será su entrenador, sino que tampoco sabe qué sucederá con dos de sus grandes estrellas: Alexis Sánchez y Mesut Özil.

Todo esto ha repercutido en un curso que ya va a ser el peor de la era Wenger en Londres. Si bien puede torcerse aún más, la pronta y contundente eliminación europea no ha sido sino otro lunar más en una temporada aciaga en la que habrá que ver dónde acaban en la Premier League. La poca ambición de algunos jugadores, la falta de juego y, lo que es más importante, los graves problemas defensivos, siguen percutiendo a un Arsenal sin respuestas. Siendo el equipo más goleado de los siete primeros clasificados, junto con el Liverpool, ni el cambio a defensa de tres centrales ideado por Wenger ha ayudado a rebajar esta hemorragia defensiva.

El Arsenal ha ganado uno de sus diez partidos ante los siete primeros clasificados

El mal rendimiento ante los rivales directos, ganando tan solo uno de sus diez partidos frente, de nuevo, a los siete primeros, deja un pobre balance de siete unidades de las treinta posibles. El último de estos duelos fue ante el Tottenham, quien barrió de principio a fin a los Gunners para poner fin a una racha de veintidós años en la que quedan por debajo de su eterno rival en la clasificación. Dele Alli, primero, y Harry Kane, después, pusieron el 2-0 para delirio de White Hart Lane. Delirio el que se vivió también en el feudo Gunner unos días antes, cuando el Arsenal ganó con total merecimiento a un Leicester que no aprovechó el ajetreado partido de los de Wenger en la semifinal de FA Cup frente al Manchester City. Un gol de Huth en propia puerta en el minuto 86 de partido dejó los tres puntos en casa.

Hoy, el empate no vale

Si el fútbol de ahora no deja lugar al respiro, tampoco da valor a un empate, algo que ha privado mucho al Manchester United de José Mourinho. El equipo de Old Trafford sigue sin convencer en la que es la primera temporada del portugués al frente de este proyecto ideado a base de talonario. Aunque es cierto que los mancunianos son los que menos partidos han perdido junto al Tottenham, también son los que más partidos han empatado, con un total de catorce de los treinta y cuatro disputados. Con mejor balance lejos de su afición que como local, pues han conseguido 34 puntos en dieciséis partidos frente a los 31 en los dieciocho de Mánchester, los Red Devils son el segundo equipo que menos goles recibe, de nuevo por detrás del Tottenham, aunque también es el que menos anota de los siete primeros clasificados, con apenas 51, nueve menos que el Everton.

El Manchester United no pierde en liga desde el 23 de octubre

Como se puede ver, datos contrastados marcan la temporada de un conjunto que, por otro lado, lleva sin perder en Premier League desde que lo hiciera el 23 de octubre de 2016 en Stamford Bridge por 4-0. Trece victorias y doce empates son el balance del conjunto que no solo es el que más partidos ha jugado de Inglaterra, sino que, con 58, iguala con el Mónaco como el equipo con más partidos en el curso 2016/2017. Comenzando con la Community Shield en agosto, título que, por cierto, llegó a las vitrinas acompañado de una Copa de la Liga, los de Mourinho han tenido que disputar los dos torneos coperos, la Premier League y la UEFA Europa League, donde están en semifinales con claras aspiraciones a alcanzar la gran final.

Competición Chelsea Tottenham Liverpool Man. City Man. United Arsenal Everton Premier League 34 34 35 34 34 33 35 FA Cup 5 5 3 6 4 5 1 Copa de la Liga 3 2 6 2 6 3 2 Community Shield 1 UEFA Champions League 6 10 8 UEFA Europa League 2 13 Total 42 49 44 52 58 49 38

Precisamente, del segundo torneo europeo es su último encuentro. La victoria por 0-1 en Balaídos ante el Celta de Vigo deja muy encarrilado el acceso al partido definitivo para los Red Devils. Sin hacer ruido, los de Old Trafford han conseguido avanzar una ronda tras otra sin un gran esfuerzo, pues lo cierto es que no han mostrado ni la mitad del potencial que puede tener un equipo liderado por jugadores como Pogba, Ibrahimovic, Ander Herrera o De Gea.

Balances muy distintos

El Arsenal ha ganado sesenta de los 110 partidos frente al Manchester United como local

Mucha diferencia hay entre las estadísticas generales del duelo y las que se producen en los partidos disputados en el Emirates Stadium. Si en los datos históricos el dominio es del Manchester United, quien ha conseguido el triunfo en 94 de los 224 partidos jugados, en el feudo Gunner domina, como no podía ser de otra manera, el Arsenal. Los dirigidos por Wenger se han impuesto en sesenta de las 110 citas frente al equipo mancuniano, algo que deja un porcentaje de victorias superior al cincuenta por ciento. Dato similar ocurre con el balance goleador. En el general, son los Red Devils los que han aportado más a una cifra que se eleva hasta los 658 tantos (316 del Arsenal y 342 para el Manchester United). La media se queda en 2,93 tantos por encuentro, una cifra que aumenta hasta 3,16 en los partidos del Emirates. Es en esta estadística donde el Arsenal sigue demostrando su poderío como local, pues ha conseguido 213 tantos de los 348 que se han anotado en los duelos de Londres.

Goles se han podido ver en los últimos enfrentamientos de ambas escuadras. En el de la primera vuelta, dominado en mayor medida por el Manchester United, el resultado final fue de 1-1. Mata aprovechó un excelente pase atrás de Ander Herrera para batir a Petr Cech, mientras que Giroud cabeceó a las redes un gran centro de Oxlade-Chamberlain a un minuto para el final. Más rotunda, rápida y contundente fue la victoria Gunner en la última visita de los Red Devils al Emirates Stadium. Corría el minuto veinte de encuentro cuando ya dominaban 3-0 gracias a un doblete de Alexis Sánchez y a un gol de Mesut Özil. A partir de ahí, jugar con el resultado fue lo que hizo el conjunto entrenado por Arsène Wenger.

Árbitro: Andre Marriner

El inglés de 46 años ha sido designado para este encuentro. Con una larga trayectoria en la Premier League, liga de la que es colegiado desde la temporada 2004/2005, intentará imponer el orden en el que será su 37º partido del curso. Presente en la UEFA Champions League y en la UEFA Europa League, también ha dirigido encuentros europeos de clasificación para el Mundial.

El balance tanto con Arsenal como con Manchester United es similar. De las treinta ocasiones que ha arbitrado a los Gunners, diecinueve, han acabado en victoria. Cuatro empates y siete derrotas completan la estadística. En veintiocho encuentros de los Red Devils ha estado presente, con unas cifras que dejan dieciocho victorias, dos empates y ocho derrotas.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Por el tiempo de recuperación, el Arsenal deja un parte de altas y bajas mucho más representativo que el Manchester United. Arsène Wenger, además, ha confirmado en la rueda de prensa previa al choque que vuelve a contar con Mustafi, quien se ha perdido los últimos partidos por una lesión. Ahora queda por ver si el francés vuelve a disponer una zaga de tres centrales con la llegada del alemán o si, por el contrario, retrocede en su decisión y se sitúa con el ya clásico 4-2-3-1. En cualquiera de los casos, de la pareja de centrocampistas no formará parte Granit Xhaka, quien recibió un golpe ante el Tottenham del que no se ha recuperado. El que sí volverá a estar en el banquillo será David Ospina, que ha vuelto a entrenar con el equipo. Santi Cazorla y Lucas Pérez seguirán ausentes.

En cuanto al conjunto de José Mourinho, hay que destacar que a las bajas ya confirmadas de Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Fosu-Mensha y Luke Shaw parecen unirse tras el partido ante el Celta de Vigo Marcus Rashford y Ahsley Young. El primero fue sustituido en el minuto 80 por Martial tras haber anotado el gol que, a la postre, dio la victoria a los de Mánchester. Aunque aún se desconoce si se trata de una lesión seria o no, de momento es duda para el encuentro. Algo similar ocurre con Young, quien saltó al terreno de juego en el minuto 78 para volver a dejarlo en el 89. La otra ausencia es la de Fellaini, quien seguirá cumpliendo sanción tras su expulsión en el derbi de Mánchester.

