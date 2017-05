Klopp: "Sturridge está bien y puede ser una buena opción desde el banquillo"

Sturridge durante un entrenamiento. | Foto: www.liverpoolfc.com

Lo primero que ha querido aclarar Klopp es la situación de Coutinho tras retirarse lesionado en el último encuentro: “Phil volvió a correr ayer, lo que es bueno. No puedo estar al 100% seguro pero parece positivo”. Del que no había buenas noticias era Henderson, que seguirá apartado del equipo hasta el final de temporada, mientras se recupera de su lesión.

La importancia de este encuentro reposa en la necesidad de puntos por parte de los de Anfield. Jugando en casa, los Reds tienen que sacar los tres puntos para mantener su ventaja en los puestos de Champions y eso el técnico alemán lo ha notado en los aficionados: “Entiendo a la gente que se está poniendo nerviosa, pero Anfield siempre es más que bueno. A por lo que vamos –el objetivo de la Champions- es por ellos”. El que aseguró los tres puntos la pasada jornada fue Emre Can con su gran gol en Watford: “Su mayor mejora es que su remate de chilena es mucho mejor que antes”, bromeó Klopp acerca de su compatriota, “pero ahora está listo para entrenar sin problemas y eso ayuda a al equipo y a la situación. No es un secreto que me gusta Emre. Estamos hablando y soy positivo –sobre la renovación del jugador-. Mantener a los buenos jugadores tiene sentido, y Emre es un buen futbolista. Es trabajador y tiene una actitud fantástica. Después de su gol, todo el mundo quiere que se quede”.

Una de las cartas que debe jugar el Liverpool en los últimos encuentros es que dos de ellos son en casa, frente a su afición. Esa es una característica que quiere recuperar Jürgen para asegurar los puntos: “Nuestro plan para el domingo es usar Anfield. Necesitamos ser duros, disfrutar el partido y usar a la grada, jugar al futbol y defender muy serios”.

Su rival será un viejo conocido del entrenador, porque desde su llegada al club de Liverpool ha tenido tanto buenos como malos partidos contra ellos. Esta temporada, ya lograron eliminar a los Reds en las semifinales de Capital One Cup: “Sabemos bastante sobre su estilo de juego. Eso es bueno para prepararnos. Tenemos que defender todos”. Para defender, en esta última parte de la temporada el Liverpool ha recuperado a Lucas Leiva. El veterano brasileño está rindiendo a muy alto nivel desde que es titular en el centro del campo: “Está en un buen momento y es muy importante para nosotros. El club le mostró su mejor cara cuando celebramos sus diez años aquí”.

La pelea por la Champions puede estar cerca de resolverse si los de Klopp sacan más puntos en esta jornada que Arsenal y Manchester United, que se enfrentan entre sí. Pese a eso, el entrenador quiere que sea su equipo el que se gane el puesto y no que lo consiga porque lo pierdan sus rivales: “No hay un club que pueda perder puntos en este momento. Tenemos que luchar; estamos centrados en nuestra carrera. Es nuestro trabajo seguir ganando puntos”. Esta situación, donde es necesario hacerse con muchos puntos, no desagrada a Jürgen: “Me gusta esta presión. Luchar por algo especial es la mejor presión que puedes sentir”.

Finalmente, el técnico teutón ha tenido buenas palabras sobre la situación de Daniel Sturridge. El delantero, que tuvo unos buenos minutos ante el Watford, parece no estar en su mejor nivel, pero no está fuera del equipo: “Él tuvo dos ocasiones muy buenas en muy poco tiempo el lunes. No está al 100%, pero hemos tenido algunas conversaciones estupendas esta semana y le mantendremos en el grupo estos últimos tres partidos. Es una muy buena opción desde el banquillo porque puede influir en los partidos”.