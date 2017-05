Puel no tiene dudas de que continuará en Southampton

Google Plus

Puel en un entrenamiento | Foto: www.southamptonfc.com

El Southampton, con su temporada ya resuelta más allá de terminar los encuentros que le quedan, empieza a pensar en la próxima temporada. Ante este asunto, Claude Puel ha tenido una respuesta clara y directa, sin dudar de que vaya a seguir en el puesto: “Preparé la temporada normal, por supuesto. Vine por un proyecto, continuaré este trabajo para mejorar a todos estos jóvenes futbolistas”. “Muchos jugadores han llegado a ser titulares este año como Yoshida, Romeu, Stephens. Así que es importante continuar este pape y seguir construyendo el futuro del Southampton. Me he sorprendido por esas noticias sobre mi futuro porque parece, para mí, que ha sido una temporada interesante con muchos partidos”.

Respecto al cambio en su once tipo de la temporada, el francés ha tenido que ir dando paso a algunos nombres que la pasada temporada no tuvieron demasiados minutos: “Muchos jugadores pueden seguir mejorando. Eso hace interesante trabajar, yo creo. Es una sorpresa ver y leer esas especulaciones”.

El grupo que se ha creado, según el francés, ha mejorado en algunos campos en los que era necesario dar un paso adelante: “Ha ganado en madurez y experiencia. A veces tuvimos falta de consistencia y tuvimos los problemas médicos. Todo eso tenemos que corregirlo para la próxima temporada porque podemos hacerlo mejor y queremos retener la gran ambición porque somos competidores”.

La visita a Anfield no será una tarea fácil. Su rival necesita puntos para seguir en la pelea por la Champions: “Es una oportunidad de mostrar nuestro nivel. Necesitamos defender juntos y jugar nuestro fútbol cuando tengamos la pelota. Conocemos al Liverpool bien ahora. Es un gran equipo, pero sabemos que podemos jugar un partido fantástico contra ellos”.

Las lesiones en la plantilla del Southampton parecen no ser una preocupación. Puel ha asegurado que Matt Targett y Charlie Austin jugarán con el equipo sub 23 el viernes previo a medirse al Liverpool en Anfield. Sin embargo, no parece que vayan a estar contra los Reds, ya que necesitan mejorar su estado de forma: “Algunos jugadores jugarán con el segundo equipo y esperamos que les ayude a mejorar físicamente. Espero que podamos verlos antes del final de la temporada”.

El caso más importante es el del delantero inglés. Austin es el referente ofensivo goleador del equipo, con nueve tantos esta campaña, pero su entrenador no ha podido confirmar que vaya a tener minutos en los partidos que restan para el final de la Premier: “Es difícil de saber, porque es importante verle y saber en qué nivel está y las posibilidades que hay de que haga un buen partido y sesiones de entrenamiento. Lo veremos la semana que viene para los próximos encuentros, pero en este momento tenemos muchos jugadores en ataque y es importante conocer el nivel de todos”.